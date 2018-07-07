وقفة احتجاجية حاشدة ترغم حكومة الجزيرة للتراجع عن تجفيف (116)مدارسة



09:07 PM July, 07 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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تراجعت حكومة ولاية الجزيرة أمس عن قرارها السابق بتجفيف (116) مدرسة ثانوية بالولاية ودمجها مع مدارس أخرى بعد أن دفعت الهيئة البرلمانية لنواب المجلس الوطني بالولاية بمذكرة لوالي الجزيرة طالبته بالعدول عن قرار وزارة التربية الذي تضررت منه العديد من المدارس

ووضعت الهيئة البرلمانية لنواب الولاية عدداً من الحلول التي وافق عليها مجلس وزراء الولاية باقتراح دمج جميع المدارس الثانوية التي يقل عدد طلابها عن (100) طالب وإنذار المدارس المشتركة التي يقل عدد الطلاب فيها عن 150 طالباً لتصبح المدارس التي يشملها الدمج أقل من (40) مدرسة .

وأشار نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الجزيرة بالمجلس الوطني مضوي الشيخ التوم في تصريحات صحفية أمس أن قرار تجفيف المدارس أحدث بلبلة في بعض الأوساط مطالباً أهالي المناطق التي شملتها قرارات التجفيف بالتوسع في التعليم بمرحلة الأساس لسد النقص في المدارس الثانوية مستقبلاً، موضحاً أن الهيئة دفعت بمقترح بتشييد مدارس نموذجية بداخليات تستوعب أعدادا كبيرة من الطلبة والطالبات

وأشار مدير المرحلة الثانوية بولاية الجزيرة محمد عبد الله إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء سيقلص عدد المدارس التي شملها التجفيف من (116) مدرسة إلى (40) مدرسة بعد أن وصلت المدارس التي يزيد عدد طلابها أكثر من (100) طالب إلى (72) مدرسة