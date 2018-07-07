شبكة الصحفيين السودانيين تتجه الى مقاضاة جهاز الامن والمخابرات الوطني بسبب ايقاف صحفيين عن الكتابة

كشفت شبكة الصحفيين السودانيين عن إجرائها مشاورات واسعة مع قانونيين توطئة لمقاضاة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في إيقاف الصحفيين رئيس تحرير صحيفة الصيحة أحمد التاي والكاتبين بصحيفة الجريدة زهير السراج وعثمان شبونة. وقالت الشبكة في بيان لها اليوم إن مايقوم به جهاز الأمن يؤكد حقيقة واحدة وهي أن السلطة لم تغيير مواقفها تجاه الصحافة والصحفيين. وأضافت كلما ذادت الأوضاع اختناقا قوت القبضة الأمنية على الصحافة وشددت على أن هذا المسلك يضع الجميع في محك أخلاقي يستدعي من الجميع الالتفاف لحماية المهنة ومواجهة صلف السلطات الأمنية التي أطلقت يدها بالكامل وخلقت من الصحافة عدوا.
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