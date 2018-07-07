

08:02 PM July, 07 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: صابر حامد



كشف نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضية بالبرلمان الهادي حامد بيتو، عن تحويل المجلس الأعلى للحج برئاسة النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح "1900" حاج من الفرص الممنوحة لقطاع المؤسسات بعد إلغائه بقرار من البرلمان إلى حصة إدارة الحج والعمرة بولاية الخرطوم فضلاً عن تحويل بقية فرص قطاع المؤسسات إلى جهات أخرى "لم يحددها".



وقال بيتو في تصريحات صحافية، إن المجلس الأعلى للحج والعمرة عقد اجتماعاً الايام الماضية أمن على قرار البرلمان القاضي بإلغاء حج قطاع المؤسسات، وأشار إلى أن عدداً من المشاركين في الاجتماع أوضحوا أن عددا من المؤسسات أكملت إجراءات الحج لبعض منسوبيها الأمر الذي استدعى موافقة المجتمعين على اتخاذ الطريقة المناسبة لتوفير فرص لهم في حج العام الحالي.



وكشف عضو لجنة الشعائر الدينية الفرعية بلجنة الشؤون الاجتماعية مبارك النور عن تشكيل غرفة عمليات بواسطة اللجنة لمتابعة كافة إجراءات حج هذا العام أول بأول، وأشار الى أن المتابعة تشمل حتى العقود الموقعة مع البواخر، وأوضح أن اللجنة طالبت المدير العام للحج والعمرة باختيار الأمراء من بين الحجاج أنفسهم.