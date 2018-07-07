خبراء التربية: نتائج الشهادة الثانوية يعكس إنعدام العدالة الاجتماعية في السودان

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07-07-2018, 08:01 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 581

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خبراء التربية: نتائج الشهادة الثانوية يعكس إنعدام العدالة الاجتماعية في السودان

    08:01 PM July, 07 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    قال خبراء تربويون ونشطاء إن نتيجة امتحانات الشهادة السودانية، ظلت لسنوات مؤشرا لإنعدام العدالة الاجتماعية بين 18 ولاية بالبلاد، حيث استأثرت الخرطوم لوحدها بـ 88 من المائة الأوائل لهذا العام .
    وقال رئيس المنتدى التربوي السوداني مبارك يحيى عباس في تصريحات صحفية إن التعليم في السودان يعد أكبر نموذج لعدم العدالة الاجتماعية . وأوضح ان عدم العدالة يتمثل في تمييز ولاية الخرطوم عن بقية الولايات في نتيجة امتحانات الشهادة السودانية وارجعت قمرية عمر القيادية فى لجنة المعملين تريكز النجاح فى ولاية الخرطوم الى نهج التعليم الطبقى الذى اتبعته الحكومة ، واتخاذ الحكومة التعليم موردا للجبايات بعد ان كان خدميا. واظهرت نتيجة الشهادة السودانية تدني النجاح بنسبة (1.4%) عن العام الماضي ورسوب (152.257) طالب وطالبة. وتفوق البنات على البنين فى هذا العام ، وارجعت قمرية عمر القيادية فى لجنة المعملين ذلك الى تسرب البنين من المدارس للظرف الاقتصادى، موضحة ان البنين يخرجون مبكرا من الحصص ليلتحقوا بالاسواق من اجل المساهمة فى دخول الاسر.وعزا خبراء تربويون تمركز المتفوقين في ولاية الخرطوم إلى توفر مدخلات أفضل للتعليم من ناحية المعلمين والإجلاس والبنية التحتية للمدارس .
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