لام أكول: الثقة في السودان تزيد فرص نجاح مفاوضات الجنوب



08:00 PM July, 07 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



أكد رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي المعارضة بدولة الجنوب، د. لام أكول أجاوين، أن السودان أكثر دولة مؤهلة لاستضافة مفاوضات السلام بدولة جنوب السودان.وقال أكول في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن مصالح شعبي السودان وجنوب السودان مرتبطة ببعضها البعض، مبيناً أن جنوب السودان كانت جزءاً من السودان وأن الشعبين يعتبران شعبا واحداً في بلدين، مؤكداً أن السودان لديه المؤهلات ليكون أكثر قدرة للوساطة بين الأطراف، وزاد قائلاً "دور الوسيط مهم جداً لأن الجميع لديه الثقة فيه مما يجعل فرص التفاؤل أكبر بنجاح عملية التفاوض"، مضيفاً أن توفر الإرادة السياسية من جميع الأطراف أمر مهم في عمليات التفاوض، مؤكداً أنه حال توفر الإرادة ستكون فرص النجاح أكثر.



وأعرب د. لام عن أسفه لوجود بعض الخروقات في وقف إطلاق النار، إلا أنه قال: هناك إصرار من الجميع لحل هذه الإشكالات وتثبيت وقف إطلاق النار للوصول إلى اتفاقيات في المجالات الأخرى.