لام أكول: الثقة في السودان تزيد فرص نجاح مفاوضات الجنوب

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 07-07-2018, 08:17 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-07-2018, 08:00 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1953

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


لام أكول: الثقة في السودان تزيد فرص نجاح مفاوضات الجنوب

    08:00 PM July, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر







    الخرطوم: الصيحة

    أكد رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي المعارضة بدولة الجنوب، د. لام أكول أجاوين، أن السودان أكثر دولة مؤهلة لاستضافة مفاوضات السلام بدولة جنوب السودان.وقال أكول في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن مصالح شعبي السودان وجنوب السودان مرتبطة ببعضها البعض، مبيناً أن جنوب السودان كانت جزءاً من السودان وأن الشعبين يعتبران شعبا واحداً في بلدين، مؤكداً أن السودان لديه المؤهلات ليكون أكثر قدرة للوساطة بين الأطراف، وزاد قائلاً "دور الوسيط مهم جداً لأن الجميع لديه الثقة فيه مما يجعل فرص التفاؤل أكبر بنجاح عملية التفاوض"، مضيفاً أن توفر الإرادة السياسية من جميع الأطراف أمر مهم في عمليات التفاوض، مؤكداً أنه حال توفر الإرادة ستكون فرص النجاح أكثر.

    وأعرب د. لام عن أسفه لوجود بعض الخروقات في وقف إطلاق النار، إلا أنه قال: هناك إصرار من الجميع لحل هذه الإشكالات وتثبيت وقف إطلاق النار للوصول إلى اتفاقيات في المجالات الأخرى.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de