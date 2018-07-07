الامدادات الطبية تبيع دواءا منتهي الصلاحية لمريض..

كشفت مصادر مطلعة لـ(الجريدة)عن بيع صيدليات الامدادات الطبية بالخرطوم ادوية منتهية الصلاحية للمواطنين وكشفت ذات المصادر عن تحريك اجراءات قانونية في مواجهة المدير لصرف ادوية علاج السرطان لاحدى المرضى عقب تقدم المريض بشكوى لدى نيابة المستهلك وبدورها قامت بتفتيش صيدليات الامدادات الطبية وتأكدت بأن رقم التشغيلة يتبع للامدادات الطبية ونبهت ذات المصادر الى تدخل جهات للتوسط لشطب البلاغ وعلمت( الجريدة) بتمسك نيابة المستهلك بضرورة سير الاجراءات في مسارها القانوني الصحيح وانزال اقسى العقوبات على كل من يتلاعب بارواح المواطن.
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