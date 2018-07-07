ترحيب بموقف سفارة واشنطن برفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب



07:58 PM July, 07 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



رحب وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم، باستعداد السفارة الأميركية بالخرطوم للتعاون من أجل رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مبينا إنه "موقف ممتاز من القائم بالأعمال ستيفن كوتسيس، أن يؤكد استعدادهم لتهيئة الأجواء بين البلدين".



وأضاف النعيم، في تصريح لوكالة (الأناضول)، أمس "بلا شك أن السفارة الأميركية في موقع يمكنها من الاطلاع على حقائق الأوضاع في بلادنا"، وأشار إلى أن المسار الأول في خطة المسارات الخمسة يُعنى بالإرهاب، ونجح البلدان في تنفيذ الخطة، ما أدى لرفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على البلاد.



وزاد "هذا يعني إقرار وتقدير الولايات المتحدة لجهود البلاد وأنه لا يأوي الإرهاب".



وتعهد كوتسيس الأربعاء الماضي، في احتفال سفارة بلاده بالعيد الوطني الأميركي (4 يوليو)، بالعمل مع الخرطوم ودعم جهودها لإزالتها من قائمة واشنطن السوداء "للدول الراعية للإرهاب".



وفي 6 أكتوبر، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العقوبات الاقتصادية على السودان، لكنه أبقى عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ 1993.