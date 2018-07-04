لا لقانون النظام العام بيان من الإتحاد النسائي السوداني

11:33 PM July, 04 2018 سودانيز اون لاين

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جماهير شعبنا الاوفياء ،،

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ..

لن نعزي الأستاذة نهي واسرتها فالعزاء لنا جميعا والعزاء للوطن ، أوليس سامر هو أحد أبنائه الذين إدخرهم ليوم الخلاص !

ها قد فجعتنا الإنقاذ به ، بطعنة نظن أنها أصابت كل حشا آدمي وفاقت كل ما قبلها بشاعة وفظاعة من حيث الإستهتار والسفه في ارتكاب الجرم وفي التبرير له فأعادت لأذهاننا جريمة اغتيال عوضية عجبنا .

فلا غرو ، عندما يستبد الطغاة وينتفخون زهوا وغرورا أجوف وتمتلئ قلوبهم وعيونهم غشاوة يهون كل شئ ويصبح دم الانسان أرخص من ماء قذر يراق على قارعة الطريق .

هكذا هم دهاقنة الإنقاذ الذين استباحو دماء الأبرياء منذ أن اعتلو سدة الحكم في الثلاثين من يونيو 1989 عشية ذلك اليوم المشئوم ، حيث دشنوا عهدهم باغتيال 28 شهيدا من شباب البلد الناهض ، جهلا منهم انهم إنما انتهكوا الدثار الذي تدثروا به والذي يحرم سفك الدماء في الأشهر الحرم ، وعندها سقطت عنهم ورقة التوت للأبد .

وإذ استحلوا دم الشباب اردفوا جريمتهم بأخري باغتيال الطبيب الشاب علي فضل . وهكذا ولغت الإنقاذ في بحور الدماء دونما قرار وتوالت اغتيالات الشباب والطلاب وما شهداء سبتمبر إلا سوميتة في مسبحة الدم التي يتوسل بها طغاة الإنقاذ للبقاء في كراسي الحكم .

ومن هنا نتوجه لجماهير الشعب السوداني ، ان تهب لاجتثاث هذا الطاعون الذي فتك بالبلد وأهلك اهله وأرضه .

لننهض جميعا لنزيح هذا الكابوس .

والنصر لا محالة حليفنا .

دمك ياسامر ورفاقك يظل دينا في اعناقنا .

لا لقانون النظام العام

لا لقوانين البطش والإرهاب

لا لحكومة البطش والإرهاب

الإتحاد النسائي السوداني

4/7/2018 |Articles |News |مقالات |بيانات