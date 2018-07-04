أعلنت أسرة سامر عبد الرحمن الذي قتل برصاص الشرطة، اتجاهها لملاحقة الجناة عبر القضاء الدولي والمحلي

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04-07-2018, 11:32 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
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أعلنت أسرة سامر عبد الرحمن الذي قتل برصاص الشرطة، اتجاهها لملاحقة الجناة عبر القضاء الدولي والمحلي

    11:32 PM July, 04 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    اكدت أسرة سامر عبد الرحمن الجعلي، في بيان إنها ستدخل في رحلة بحث عن حق نجلها القتيل بكافة الاجراءات القانونية، بما فيها اللجوء للمنظمات والكيانات الحقوقية الاقليمية والدولية، وتعهدت بحملة تصعيدية في وسائل الإعلام داخل وخارج البلاد.
    وأردت قوة تتبع للشرطة ، نجل القيادية بحزب الأمة الإصلاح والتجديد، نهى النقر، يوم الإثنين، في أعقاب مطاردة سيارته في شارع النيل بقلب العاصمة الخرطوم .
    وأوضح بيان الأسرة ووجود حالة ترصد لابنها من قبل أفراد النظام العام، بمطاردته دون وجه حق وبلا تهم اثناء وجوده في مكان عام، ومن ثم مطاردته واستخدام السلاح الحي ضده ما تسبب في قتله برصاصات أطلقت من مسافة قريبة
    واعترضت الاسرة على اتهامات سيقت للقتيل بأنه معتاد إجرام، مطالبة الشرطة باظهار البلاغات والأحكام القضائية المدونة بحقه
    ودانت الأسرة محاولات الشرطة لتشويه سمعة أبنها، بتلفيق تهم على شاكلة ضبط “حشيش” وممنوعات في سيارته، واصفة ذلك بالمسرحية “الدنيئة” طبقاً لما ورد في البيان.
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