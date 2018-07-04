استكار لمقتل شاب برصاص الشرطة والامن يمنع الصحف من ابراز الخبر..



11:27 PM July, 04 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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قتلت شرطة النظام العام الشاب سامر عبد الرحمن نجل القيادية في حزب الأمة للإصلاح والتجديد نهى النقر مساء الاثنين.

وكشفت معلومات من أسرة القتيل إن افراد الشرطة اطلقوا النار على القتيل من مسافة قريبة عقب مطاردته اثناء قيادته العربة الخاصة به وقطعت الأسرة بأن أفراد الشرطة استمروا في اطلاق الرصاص عقب نزوله من العربة .

واستهجن نسوة أثناء العزاء استخدام الشرطة للرصاص الحي في مواجهة المواطنين العزل ، وطالبن بالمحاكمة الفورية لأفراد الشرطة .

.من جانبه منع جهاز الأمن الصحف من نشر الخبر في العناوين الرئيسية والاكتفاء بنشر خبر داخلي استناداً على الرواية الرسمية للشرطة .

وفي السياق اصيب شخصان من قرية الجدول التابعة لمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان باطلاق نار من قبل الشرطة صباح امس عقب اعتراض سكان القرية على عمل شركة ابورقية العاملة فى مجال التعدين فى المنطقة . واوضح شهود عيان ان مواطنى القرية حذروا الشركة بايقاف عملها فى المنطقة احتجاجا على استخدام مواد مضرة للانسان والبيئة لكن الشركة لم تستجب .ولفت الى اعتراض المواطنين شاحنة تتبع للشركة تحمل مخلفات التعدين اثناء مرورها بالقرية، و حاول سائق الشاحنة دهس احد مواطنى القرية الامر الذى جعل المواطن يطلق النار على الشاحنة.

ولفت الى ان قوة شرطية فتحت النيران فى اتجاه القريةمستخدمة الدوشكا والاسلحة الرشاشة، ما ادى الى اصابة كل من نعيم الله بابكر الطاهروالريح عبدالعال يوسف بجراح خطرة، تم نقلهما الى مستشفى الترتر لتلقى العلاج.