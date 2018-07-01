بيان صحفي الدبلوماسية التضامنية في الخرطوم السفارة الإيطالية تطلق مبادرة النحل سعيدة

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01-07-2018, 03:19 PM

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بيان صحفي الدبلوماسية التضامنية في الخرطوم السفارة الإيطالية تطلق مبادرة النحل سعيدة

    03:19 PM July, 01 2018

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    Embassy of Italy
    Khartoum




    الخرطوم ، 06/28/2018 - بمناسبة الاحتفالات بيوم الجمهورية (العيد الوطني) ، أطلقت السفارة الإيطالية في السودان مبادرة تضامنية جديدة بعنوان "النحلة السعيدة"

    بعد ان تحصلت مؤخرا علي ركشة ذات الثلاث عجلات في الخرطوم موديل " ابي سيتي " من شركة بياجيو الايطالية لنقل الأشخاص (الشركة في مفاوضات متقدمة لوضع اللمسات الأخيرة على تحالف تجاري مع شريك سوداني)، المؤسسات الإيطالية في السودان تستعد لاستخدام هذه الوسيلة للنقل المحلية الشائعة للوصول إلى الهيئات والمنظمات و جمعيات المحتاجين والتبرع تدريجياً بحصيلة أنشطة جمع التبرعات الخيرية التي تم تنظيمها خلال الأشهر القادمة.

    من جانبه، السفير الإيطالي فابريزيو لوباسو قال: "إنها تعتبر تجربة للدبلوماسية التضامنية و للدبلوماسية المتعددة الثقافات، و هي كلها إيطالية، والتي تهدف إلى ان القطاعات الأكثر إحتياجاً في المجتمع المدني السوداني للاستفادة باستخدام رمز محلي و هي الركشة ذات الثلاث عجلات للوصول الي السودانيين الاكثر إحتياجا
    وإعطاءهم التضامن والصداقة من الذين يرغبون في المشاركة في سعادتهم ورفاهيتهم".

    الركشة "النحلة السعيدة" بالفعل تتحرك الان في شوارع الخرطوم: المقصد: دار الأيتام في العاصمة التي تديرها مبشرات كلكتا و ذلك للتبرع بعائدات جمع التبرعات الأخيرة التي نظمت في مقر إقامة السفير الإيطالي "كاسا دي ايطاليا" بعد بيع المنتجات الغذائية لجمعية النساء السودانيات " الرائدات" ، و بدعم من وكالة التعاون الإيطالي في الخرطوم كجزء من مشروع التنمية والتوازن بين الجنسين المعروفة بي " تضمين ".

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