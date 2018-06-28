نادي الشباب بالجالية السودانية بلندن يعاود نشاطه

كاريكتيرات سودانيز اون لاين كاركاتير اليوم الموافق 28 يونيو 2018 للفنان ود ابو بعنوان تصريحات (الخبير الوطني) .....!!!
محمد علي ـ لندن أعلنت الجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن عن عودة نشاط نادى الشباب بالجالية من السبت 30 يونيو 2018 بعد (فترة التوقف لرمضان والعيد) 2018 ، ومرحبا بكم فى كل يوم سبت من الساعة 7 الى 10 مساء في ستو سنتر بهارو رود
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