انعقاد اجتماع التسليم والتسلم لشروق القضارف أمس

تم مساء أمس الثلاثاء (26/6/2018) اجتماع التسليم والتسلم لمنتدى شروق الثقافي بقاعة عدن بالقضارف ، حيث لجنة الدورة11 سلمت اللجنة المنتخبة مؤخرا ممتلكات شروق .
وقد سلم السكرتير المالي بالإنابة للدورة 11 عثمان عيسى ـ سلم فائض الميزانية البالغ 200 جنيه استرليني + 141 دولار + 2216ج عدا نقدا للسكرتير المالي الجديد وجدي خليفة ، وتم التوقيع على وثيقة استلام وتسلم تتضمن توقيعات شهود (مرفق) .
هذا وقد بدأ تسليم وتسلم الأصول الملموسة حيث تم استلام 3 كاميرات ، لابتوب HP ، بروجكتر ، فلاش 8 قيقا (تالف) ، حامل كاميرا ، مايك ، 16 كرسي بلاستيك ، حافظة ماء ، عدد 2 منضدة خشبية (تالفة) ، سبورة فليب جارت ، دولاب حديد ، هيكل لافتة المنتدى ، برميل ماء بلاستيك ، دولاب خشب ، وصلة كهرباء .
وقرر الاجتماع ألا استلام بدون معاينة مباشرة ، عليه تقرر أن تتم تكملة عملية التسليم والتسلم بإحضار كل الممتلكات الغائبة في زمن أقصاه الأحد المقبل ، وكوّن الاجتماع لجنة وفوضها لاستلام الممتلكات التي يتعذر إحضارها مكان الاجتماع .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة