انعقاد اجتماع التسليم والتسلم لشروق القضارف أمس

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28-06-2018, 03:19 AM

منتدى شروق الثقافي
<aمنتدى شروق الثقافي
تاريخ التسجيل: 21-03-2014
مجموع المشاركات: 47

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انعقاد اجتماع التسليم والتسلم لشروق القضارف أمس

    03:19 AM June, 27 2018

    سودانيز اون لاين
    منتدى شروق الثقافي-
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    تم مساء أمس الثلاثاء (26/6/2018) اجتماع التسليم والتسلم لمنتدى شروق الثقافي بقاعة عدن بالقضارف ، حيث لجنة الدورة11 سلمت اللجنة المنتخبة مؤخرا ممتلكات شروق .

    وقد سلم السكرتير المالي بالإنابة للدورة 11 عثمان عيسى ـ سلم فائض الميزانية البالغ 200 جنيه استرليني + 141 دولار + 2216ج عدا نقدا للسكرتير المالي الجديد وجدي خليفة ، وتم التوقيع على وثيقة استلام وتسلم تتضمن توقيعات شهود (مرفق) .

    هذا وقد بدأ تسليم وتسلم الأصول الملموسة حيث تم استلام 3 كاميرات ، لابتوب HP ، بروجكتر ، فلاش 8 قيقا (تالف) ، حامل كاميرا ، مايك ، 16 كرسي بلاستيك ، حافظة ماء ، عدد 2 منضدة خشبية (تالفة) ، سبورة فليب جارت ، دولاب حديد ، هيكل لافتة المنتدى ، برميل ماء بلاستيك ، دولاب خشب ، وصلة كهرباء .

    وقرر الاجتماع ألا استلام بدون معاينة مباشرة ، عليه تقرر أن تتم تكملة عملية التسليم والتسلم بإحضار كل الممتلكات الغائبة في زمن أقصاه الأحد المقبل ، وكوّن الاجتماع لجنة وفوضها لاستلام الممتلكات التي يتعذر إحضارها مكان الاجتماع .
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