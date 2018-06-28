انعقاد اجتماع التسليم والتسلم لشروق القضارف أمس

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منتدى شروق الثقافي-

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تم مساء أمس الثلاثاء (26/6/2018) اجتماع التسليم والتسلم لمنتدى شروق الثقافي بقاعة عدن بالقضارف ، حيث لجنة الدورة11 سلمت اللجنة المنتخبة مؤخرا ممتلكات شروق .



وقد سلم السكرتير المالي بالإنابة للدورة 11 عثمان عيسى ـ سلم فائض الميزانية البالغ 200 جنيه استرليني + 141 دولار + 2216ج عدا نقدا للسكرتير المالي الجديد وجدي خليفة ، وتم التوقيع على وثيقة استلام وتسلم تتضمن توقيعات شهود (مرفق) .



هذا وقد بدأ تسليم وتسلم الأصول الملموسة حيث تم استلام 3 كاميرات ، لابتوب HP ، بروجكتر ، فلاش 8 قيقا (تالف) ، حامل كاميرا ، مايك ، 16 كرسي بلاستيك ، حافظة ماء ، عدد 2 منضدة خشبية (تالفة) ، سبورة فليب جارت ، دولاب حديد ، هيكل لافتة المنتدى ، برميل ماء بلاستيك ، دولاب خشب ، وصلة كهرباء .



وقرر الاجتماع ألا استلام بدون معاينة مباشرة ، عليه تقرر أن تتم تكملة عملية التسليم والتسلم بإحضار كل الممتلكات الغائبة في زمن أقصاه الأحد المقبل ، وكوّن الاجتماع لجنة وفوضها لاستلام الممتلكات التي يتعذر إحضارها مكان الاجتماع .



