اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
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25-06-2018, 05:25 PM

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تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 490

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اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية

    05:25 PM June, 25 2018

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    يستضيف اتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة ندوة عن "الأزمة السودانية وتحديات الوضع الراهن" والتي يقدمها الأستاذ بدر الدين يوسف السيمت والذي يقوم بزيارة هذه الأيام للولايات المتحدة، والدعوة عامة.

    ‎ الزمان: السادسة مساء يوم السبت 7 يوليو 2018
    المكان:
    6507 Columbia Pike, Annandale, VA 22003
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25-06-2018, 07:15 PM

Kostawi
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تاريخ التسجيل: 04-02-2002
مجموع المشاركات: 36550

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Re: اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت ف (Re: اعلانات سودانيزاونلاين)

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