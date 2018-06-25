وفد من قوى الاصطفاف الوطني يلتقي بمكتب حزب التحرير/ ولاية السودان وفداً للحزب

03:44 AM June, 24 2018 سودانيز اون لاين

حزب التحرير في ولاية السودان-

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حضر إلى مكتب حزب التحرير/ ولاية السودان أمس الأربعاء 6 شوال 1439هـ الموافق 20/6/2018م، وفد من قوى الاصطفاف الوطني برئاسة الأمين العام/ عيسى عليو، ونائب الأمين العام/ حسن السماني، والأمين السياسي حسن عبد الحميد، وحسن رزق نائب رئيس حزب الإصلاح الآن، حيث التقى الوفد بالأستاذ/ ناصر رضا – رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير/ ولاية السودان وفي معيته الأستاذ عبد الله حسين عضو لجنة الاتصالات المركزية، طرح الإخوة بقوى الاصطفاف الوطني والذي يتكون من خمسة عشر حزباً إسلامياً ووطنياً، طرحوا مشروعهم الذي يظنون أنه المخرج للبلاد من الحالة الكارثية التي يعيشها ومواجهة المهددات من تقسيم البلاد وتفتيتها ومن تسلط النظام الحاكم، وفي المقابل قدم الأستاذ/ ناصر رضا رؤية حزب التحرير للحل من خلال قراءته للواقع والتي أجملها في المحاور الآتية:



أولاً: جعل الاسلام وحده هو الأساس لمعالجة الواقع.



ثانياً: المحافظة على وحدة البلاد والوقوف بقوة ضد تمزيقها.



ثالثاً: المحافظة على ثروات البلاد من الضياع والتبديد باسم الاستثمار أو غيره وإدارتها بما يحقق رفاهية الأمة على أساس أحكام الإسلام.



رابعاً: الخلافة بوصفها الطريقة الشرعية لتطبيق الإسلام والمحافظة على وحدة البلاد وثرواتها.



وفي ختام اللقاء سلَّم الإخوة في قوى الاصطفاف الوطني مكتوباً يحوي ميثاق الاصطفاف الوطني مؤكدين على تواصل اللقاءات والحوار.



إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير



في ولاية السودان



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خبر صحفي



وفود من حزب التحرير/ ولاية السودان تقوم بزيارات معايدة



لبعض الشخصيات السياسية والإعلامية ولبعض الأحزاب السياسية





قامت وفود من حزب التحرير/ ولاية السودان بزيارات معايدة لعلماء، وشخصيات سياسية، وإعلامية، وبعض الأحزاب؛ على النحو التالي:



أولاً: بتاريخ 2 شوال 1439هـ الموافق 16/6/2018م قام وفد بإمارة الأستاذ/ ناصر رضا – رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير/ ولاية السودان يرافقه الأستاذان عبد الله حسين وعبد القادر عبد الرحمن عضوا لجنة الاتصالات المركزية بمعايدة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج بمنزله استجابة لدعوة قدمت للحزب، وكان في معية الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الأستاذ/ الأمين عبد الرازق الأمين السياسي للحزب وبعض قيادات المؤتمر الشعبي وبعض قيادات الأحزاب السياسية الأخرى.



ثانياً: بتاريخ 5 شوال 1439هـ الموافق 19/6/2018م زار وفد من حزب التحرير/ ولاية السودان بإمارة الأستاذ/ ناصر رضا – رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير/ ولاية السودان يرافقه الأستاذ إبراهيم عثمان أبو خليل الناطق الرسمي للحزب في السودان، والأستاذان عبد الله حسين، وعبد القادر عبد الرحمن، عضوا لجنة الاتصالات المركزية، قاموا بزيارة الأستاذ عبد الرسول النور – القيادي بحزب الأمة القومي وحاكم كردفان الكبرى (سابقاً) الذي أبدى سروراً وحفاوةً بالزيارة وقال (والله لقد أكرمتمونا بهذه الزيارة... بارك الله فيكم). ثم تحرك الوفد ذاته إلى منزل الأستاذ محمد عبد الله الغبشاوي – عضو هيئة علماء السودان والقيادي الإسلامي صاحب المواقف المناصرة للحزب الذي احتفى أيما احتفاء بالوفد وتمنى للحزب التقدم وتحقيق غايته في إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ومن ثم تحرك الوفد للمشاركة في معايدة الإخوان المسلمين الذين قدموا الدعوة للحزب لحضور هذه المعايدة، وقد أعطيت للناطق الرسمي كلمة في هذه المعايدة عبر فيها عن شكره وتقديره للدعوة وإعطائه فرصة للكلمة، وتمنى الناطق في كلمته أن لا يعود العيد القادم إلا وقد توحدت الأمة في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ وعد الله سبحانه وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان في استقبال الوفد المراقب العام للإخوان المسلمين الدكتور عوض الحسن والمراقب السابق الحبر يوسف نور الدائم، والأستاذ حسن عبد الحميد – الأمين السياسي وعدد من العلماء وقيادات القوى السياسية.



ثالثاً: قام وفد بإمارة الأستاذ/ ناصر رضا – رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير/ ولاية السودان، يوم 6 شوال 1439هـ الموافق 20/6/2018م يرافقه الأساتذة/ حاتم جعفر، وسليمان الدسيس عضوا مجلس الولاية، وعبد الله حسين عضو لجنة الاتصالات، قام الوفد بزيارة لمنزل الأستاذ محمد مبروك الكاتب الصحفي والإعلامي المناصر لحزب التحرير بغرض المعايدة والاطمئنان على سلامته بعد تعرضه لحادث سير، سائلين الله له الشفاء التام.



إبراهيم عثمان (أبو خليل)



الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان

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