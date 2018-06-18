إعلان تشكيل الأمانة العامة لنداء السودان

عملاً بأحكام المادة الثامنة (ب) الفقرة ٢/٧ من دستور نداء السودان لسنة ٢٠١٨ أعلن تشكيل الامانة العامة لنداء السودان علي النحو التالي : - ١/ الاستاذ / مني أركو مناوي أميناً عاماً ٢/ دكتورة مريم الصادق المهدي نائباً للأمين العام بالخارج ٣/ العميد (م) كمال إسماعيل نائباً للأمين العام بالداخل ٤/ الأستاذ ياسر عرمان أمين أمانة العلاقات الخارجية ٥/ البروفيسور محمود أبكر أمين أمانة الشؤون الإنسانية ٦/ الاستاذ صلاح الدين جلال أمين أمانة الإعلام ٧/ الاستاذ أسامة سعيد أمين أمانة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ٨/ الاستاذ علي الأمين محمد الحاج أمين أمانة الفئات ٩/ الاستاذ الصادق آدم إسماعيل أمين أمانة البحوث والدراسات الإستراتيجية ١٠/ الاستاذ الواثق محمد احمد أمين أمانة الشؤون التنظيمية علي أن يسمى لاحقاً بقية أمناء الامانات
صدر هذا بتوقيعي بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠١٨ مني اركو مناوي الأمين العام لنداء السودان
دليل العمالة والإرتزاق بقيادة زعيم حزب اللمَة الإرتزاق الشخصي من أموال المانحين هو هدف هؤلاء المناتلين ملايين الدولارات من المانحين يتم إقتسامها دورياً في باريس تحت غطاء إجتماع تشاوري أو غيره ظن المانحون أنهم يمولون من يخدم مصالحهم الهدامة لكن إتضح لهم أنهن يمولون أناسا لا يهمهم إلا مصلحتهم وحساباتهم وفاقدين للفكر والنهج والهدف. قتسمون الأموال بينهم ويأملون ويعلمون على أن تظل مشاكل السودان قائمة ومستمرة حتى يضمنوا إستمرار كسبهم من ورائها.
واشنطن تجمد “2” مليون دولار مخصصة لتوحيد المعارضة وتمويل نداء السودان
2018/05/05
كشف مصدر مطلع في واشنطون عن أن الميزانية التي خصصتها وزارة الخارجية الأمريكية لبرنامج توحيد المعارضة السودانية قد نفدت وأن واشنطن لا ترغب في تجديدها مرة أخرى .
وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية الأمريكية ظلت تخصص مبلغ “2” مليون دولار في العام لدعم برامج وإجتماعات (نداء السودان) بباريس وأديس أبابا وغيرها تحت بند (توحيد المعارضة السودانية) .
وهو البرنامج الذي رعاه (مركز الحوار الإنساني) الذي يتخذ من جنيف مقراً رئيسياً له، وينشط المكتب السياسي لأفريقيا ومركز الحوار الانساني بنيروبي في تنسيق هذا البرنامج لتوحيد المعارضة السودانية .
وظلت تشارك السفيرة البريطانية الأسبق في السودان (روزلندا) في رئاسة اجتماعات (نداء السودان) بباريس وقال أن اجتماعات (نداء السودان) التي انعقدت بباريس في مارس الماضي قد إستنفذت أخر مخصصات الميزانية الامريكية لهذا البرنامج .
وتوقع المصدر وبحسب وصحيفة الأخبار توقف اجتماعات (نداء السودان) بعد تجميد واشنطون لدعم وتمويل برنامج توحيد المعارضة نسبة لتوجيهات السياسية الخارجية للرئيس ترامب وتقليص ميزانية وزارة الخارجية الامريكية وخروج واشنطون
من دعم برامج كثيرة في افريقيا تنفيذاً لشعار الرئيس ترامب (أمريكا أولاً) .
قرر مانحون عدم التمديد لمشروع وحدة المعارضة السودانية الذي بدأ منذ أكثر من أربع سنوات بقيادة منظمة الحوار الإنساني.
وذكرت مصادر ذات صلة بالمشروع لـ(سودان تايمز) أن الولايات المتحدة الداعم الأكبر لمشروع وحدة المعارضة قررت وقف دعمها لعدم وجود نتائج ملموسة بالرغم من المبالغ الطائلة التي صرفت في إجتماعات المعارضة السودانية في الخارج منذ تأسيس الجبهة الثورية وتوحيدها مع المعارضة المدنية لتشكيل نداء السودان، وتقسمت الجبهة الثورية السودانية إلى وحدات صغيرة ذات طبيعة جهوية بدلاً من توحدها. وقال (لا يمكن دعم المعارضة السودانية إلى ما لا نهاية دون إحراز تقدم).
وقال المصدر (إنشاء التحالفات في السودان يواجه مشكلة جمة، لذلك تنتهي ووتتشق بسرعة، هذه التحالفات وتنهار).
2 مليون دولار دي بدخلها كوز في جيبو في يوم واحد لامن البلد قعدت على الحديدة وين قروش البترول ؟ وين منح السعودية والامارات وقطر المليارية ؟ وين قروش الدهب الكل يوم بتهرب عبر المطار في الحقائب الدبلوماسية ؟ وين القروش البتدفعها اوربا كمنح ولمكافحة الهجرة الشرعية ودي مئات الملايين من الدولارات سنويا ؟ وين قروش المواطنيين المودعة في البنوك ؟ وين الريالات البتاخدها الحكومة ضرائب على المغتربين وفي السفارات من تجل اصدار اوراق فقط ؟ تقول لي 2مليون دولار !!! في الازمة المالية الخانقة دي البشير واسرتو مشو عمرة والمرحوم بتاع البنك المركزي مصيف مع اسرتو في قبرص التركية تقول لي 2 مليون دولار!!!! احنا عايزين حكم ديمقراطي لا دايرين ديل ولا ديل حكم ديمقراطي شفاف كل قرش نعرفه مشى وين ودخل وين واي فساد يتحاكم فيه المفسد والاهم من دا كلو ارواح الناس لازم تقيف كل الحروب مش حكومة بتشعل هنا وتولع هناك
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