1500جنيها لاردب الذرة بالقضارف



10:24 PM April, 12 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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تجازو أردب الذرة 1500جنيه بالسوق، وتوقع تجار أن يصل السعر خلال الأسبوع المقبل 2 الف جنيها. ووصف التجار الغلاء الذي ضرب سوق الذرة هذه الأيام بأنه غير مسبوق. وكشف النائب البرلماني مبارك النور عن ارتفاع أسعار جالون البنزين بولاية القضارف الى 200 جنيها والجازولين الى 100 جنيها واعلن عبده داؤود وزير الدولة بالصناعة ،عن طرح (2) مليون جوال سكر زنة (50) كيلو من المنتج المحلي امس الأربعاء لمواجهة النقص في سلعة السكر وارتفاع اسعاره