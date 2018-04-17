1200 نازح يعانون نقصا في الخدمات الصحية



09:53 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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نفذت بعثة مشتركة لوكالات الإنسانية تقييما لاحتياجات(1200) شخصا نزحوا من منطقة توا بشرق جبل مرة ووفقاً للبعثة فإن النازحين - وغالبيتهم من النساء والأطفال - قد تركوا وراءهم ممتلكاتهم وأصولهم ومواشيهم. وقالت البعثة إنها وجدت أن ما لا يقل عن(300)طفلا دون سن الخامسة وأوضحت أن مرض الإسهال وعدوى العيون هي أكثر الأمراض شيوعاً وإصابة للأطفال.

وقالت البعثة إن النازحين أفادوا أن أياً من أطفالهم لم يجر تطعيمهم بسبب نقص الخدمات الصحية في أماكنهم الأصلية في منطقة شرق جبل مرة.

يذكر أن معسكر عطاش للنازحين تأسس في العام2004م لاستضافة النازحين من قريتي عطاش وعشمه؛ وقد وصل المزيد من النازحين للمعسكر من القوز الغربي، وود هجام، ومهاجريه في الفترة ما بين(2007 إلى 2017م) ويستضيف المعسكر ما يزيد عن 80,000 نازحا قبل مجيء النازحين الجدد من شرق جبل مرة.