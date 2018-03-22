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1000 بص لحل مُشكلة المواصلات بولاية الخرطوم

22-03-2018, 05:27 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1764

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1000 بص لحل مُشكلة المواصلات بولاية الخرطوم

    05:27 PM March, 22 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    أكد وزير البنى التحتية والمواصلات العقيد خالد محمد صالح اكتمال جزء كبير من كبري النيل الأزرق، وتوقع افتتاحه وعودته إلى العمل قبل الفترة المُحددة بنهاية العام الحالي، وكشف عن دخول أكثر من "1000" بص لحل مُشكلة المواصلات بالخرطوم قريباً.

    وأوضح صالح خلال تقديمه تقرير أداء وخطة وزارته للعام 2018 بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم أمس، أن دخول العدد الكبير من البصات يُحتم على المركبات العامة والمواصلات تحديد مساراتها وخطواتها، وأكد إنهاء العمل في أكثر من "12" ورشة لصيانة البصات.

    وأوضح أن خطة الوزارة للعام 2018 تضم مشاريع طرق وفقاً للأهداف الإستراتيجية بجانب أهداف فرعية و"26" مشروعاً مستمراً و"36" جديداً، وقال إن الخطة احتوت أيضاً على مشاريع للجسور والمنحدرات بخمسة مشروعات تأهيل وأعمال حماية وتوسعة.

    وفي سياق مُتصل أوضح أن خطط الوزارة لعام 2018 بشأن هيئة مياه ولاية الخرطوم اعتمدت توفير مياه الشرب بإمداد شامل ومستقر للخدمة، وتنفيذ "49" مشروعاً مستمراً.

    فيما شكا عدد من أعضاء تشريعي الخرطوم من اختلاط مياه النيل بالصرف الصحي، ما يؤدي إلى تلوث النيل والتسبب في أمراض الكلى والباطنية، وكشفوا أن هناك عدة مناطق بولاية الخرطوم لا تتوفر فيها خدمات المياه والكهرباء.

    واستنكر النواب استمرار أزمة المواصلات وزيادة تعرفة المواصلات من أصحاب المركبات دون قرار صادر من الجهات المُختصة، وطالبوا بسن تشريعات حاسمة في هذا الشأن.

    وناقشت اللجنة المُختصة بالمجلس التشريعي بالولاية خطة عمل وزارة البني التحتية، وشددت على ضرورة تغطية الولاية بمنظومة صرف صحي شامل متطور، وتوفير منظومة نقل شاملة فرعية ومتكاملة وتطبيق نظام الحكومة الذكية.
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