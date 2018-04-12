يواجه الموقوفون فيها تُهماً حول الاتجار بالبشر نيابة أمن الدولة تُحيل أوراق قضية شرق النيل لمحكمة ا



10:23 PM April, 12 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: ياسمين نور الدين



أحالت نيابة أمن الدولة إلى محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال ملف محاكمة "11" متهماً من بينهم "3" أجانب يقومون بعمليات الإيواء للأجانب وتوطئتهم بتهريبهم "177" أجنبياً مختبئين داخل "6" منازل وضبط عربة بوكس يستخدمها المتهمون في عملياتهم.



وعلمت "الصيحة" أن الملف وُضع أمام القاضي محمد المعتز للنظر في الدعوى.وتعود تفاصيل البلاغ الأولية ووفق معلومات مؤكدة عن تواجد أجانب بمنطقة شرق النيل تم تشكيل قوة مشتركة من شرطة ولاية الخرطوم من القبض على شبكة تخصصت في تهريب والاتجار بالبشر داخل منزل بشرق النيل، وأسفرت المداهمة من ضبط محتجزين بجنسيات مختلفة من بينهم "11" صومالياً و "53" طفلاً و"11" طفلة تتراوح أعمارهم ما بين "12-13-17" عاماً توطئة لنقلهم داخل وخارج البلاد، ولفتت التحقيقات لحظة مداهمة المنزل عن تواجد المحتجزين بغرف داخل الغرفة الواحدة "30 إلى 60" محتجزاً مؤكدين رفض المتهمين لحظة القبض عليهم بإطلاق سراح المحتجزين إلا بدفع فدية مالية.



وأوضحت التحريات أن المحتجزين مكثوا لمدة "9" شهور بانتظار دفع الفدية لإطلاق سراحهم، إلا أن السلطات تمكنت من القبض على المتهمين واقتيادهم إلى القسم للتحري معهم.