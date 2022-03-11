يقيم بدولة خليجية..خطف شقيق قيادي عسكري بارز ونجاته من موت محقق

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 11-03-2022, 01:55 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-03-2022, 12:40 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4394

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
يقيم بدولة خليجية..خطف شقيق قيادي عسكري بارز ونجاته من موت محقق


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق November, 02 2022
  • السودان المخذول وجامعة الدول العربية
  • إلى المذكورين ادناه من عضوية المنبر,,, زميلات و زهلاء
  • كتمت يا برهان !
  • حقائق حول انحسار النيل… هل بدأ العدّ العكسي لأطول نهر في العالم؟
  • أسرة محمد عبد المنعم-مخفى قسرياً تناشد السلطات الانقلابية الكشف عن مكانه
  • لم يتبقي لهم سوي إعادة البشير ودستوره الإنقاذ!ليسو بقضاةبل نشطاءبروب القضاء!
  • معاوية بن أبي سفيان
  • يا ريتك ما غنيت يا حسن محجوب !!!
  • عناوين الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثاني من نوفمبر ٢٠٢٢م
  • عدتُ وعجبْتُ لاعجابكم ببعثي أشر (الاستاذ وجدي صالح)
  • السودان: أنصار البشير يهاجمون نقابة المحامين بعد حلّها
  • كيف نقدر نعالج فقر العقول..بوست للنقاش والاراء من الاعضاء
  • "رسائل ..وهمسات"
  • نكتة فى خضم الحاصل

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 02 2022
  • مظاهرة الفلول.. وليل الأفول!! كتبه د. عمر القراي
  • جبهة عالمية عريضة في المنفي لحماية الشعب السوداني داخل البلاد كتبه محمد فضل علي
  • الثورة تتحدث عن نفسها #
  • متلازمة حميتي وما ادراك ما هي ؟ كتبه ثروت قاسم
  • بلفور المشؤوم وتكرار المأساة الفلسطينية كتبه سري القدوة
  • السودان حروب الرخاء سلام المعاناة كتبه محجوب الخليفة
  • التغيير الجذري للخروج من التبعية والتخلف (3) كتبه تاج السر عثمان
  • المدنيين لن يحكمو السودان!!! كتبه حمدالنيل سيف الدين
  • السودان: كلهم يدرك أنهم على شفا جرف هار ولكن ليس بينهم من استدبره كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • بعد اقتحام الفلول لدار المحامين...هل ينحرف مسار السلمية؟ كتبه اسماعيل عبدالله
  • التدين المظهري! كتبه زهير السراج
  • الثورة السودانية و البعد الثالث.! كتبه أزهري أبواليسر مدني
  • تفاسير خاطئة و(خائنة) ..! كتبه هيثم الفضل
  • الاسلامويون والإنتماء لزمرة الفاسدين والقتلة..! كتبه خالد ابواحمد
  • وليد طاشين ما مشحودين عليه كتبه كمال الهِدَي
  • عزلة الالوان... كتبه محجوب الخليفه
  • (الفول فولي) !!.. كتبه عادل هلال
  • بئس الناطق باسم الدين... (١) كتبه أمل أحمد تبيدي
  • عودة صلاح قوش.. فليأتي البعاتي ليتم كنسه مع الأبالسة !! كتبه د. حامد برقو عبدالرحمن
  • يعتقد الطغاة أن الشعب يمكن أن يسكت على الظلم إلى الأبد كتبه يحيى ابنعوف
  • وجهُ الكيان السافر عنصريةٌ وتطرفٌ وفاشيةٌ كتبه د. مصطفى يوسف اللداوي
  • رجل في زمن العاصفة السيد علي عبد الحكيم كما عرفته كتبه الشيخ عبد الحافظ البغدادي























    •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    		 اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين     		News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de