يقيم بدولة خليجية..خطف شقيق قيادي عسكري بارز ونجاته من موت محقق

كشفت أسرة قيادي عسكري بارز عبر تسجيل صوتي تم تسريبه لوسائل التواصل عن خطف شقيق الضابط المتقاعد الأصغر و نهبه ومحاولة قتله برميه في النيل لولا ان الخاطفين ترددوا في ذلك في اللحظات الاخيرة.
وقالت أسرة الضابط ان شقيقه ت############ للخطف من قبل ٧ مسلحين و استعملوا معه القوة المفرطة وقاموا بنقله لمنطقة تقع تحت كبري الحلفايا ببحري و نهبه و ضربه وتمزيق جوازه حيث يقيم بدولة خليجية وجاء،لمعاودة والدته المريضة .
و نبهت اسرة المعتدى عليه الى خطورة الموقف الامني و ازدياد نسبة التفلت لدرجة غير متوقعة في العاصمة
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 02 2022
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