ياسر عرمان ينعى ياسر جعفر السنهوري

عرمان والوداع الاخير لقد كان الرفيق ياسر جعفر اخا وصديقا تعرفت عليه ايام الدراسة الجامعية وعملنا معا فى حركة الطلبة وفى الحركة الشعبية لتحرير السودان لسنوات طويلة. لقد كان انسانا شجاعا ووطنيا صميما وقف مع وحدة السودان على اسس جديدة واحتفى بالتنوع والتعدد فعلا لا قولا، وبذل حياته فى سبيل ما يؤمن به . التعازى الصادقة لاسرته وابنائه واصدقائه ورفاقه ورفيقاته، نخص بالعزاء زوجته والعم جعفر والخالة الاستاذة عائشة وامانى وممدوح ومحمد وابنائه جميعا. وانا لله وانا اليه راجعون ياسر عرمان
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