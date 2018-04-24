وكيل الخارجية يلتقي بمجموعة سفراء مجموعة متحدون من أجل الإجماع



08:33 PM April, 24 2018 سودانيز اون لاين

Sudan News Agency-Khartoum-Sudan

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الخرطوم 23-4-218 م (سونا) - التقى وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالغني النعيم عوض الكريم اليوم بمقر الوزارة بالسادة سفراء دول مجموعة متحدون من أجل الإجماع؛ والتي ضمت سفراء كل من إيطاليا وإسبانيا وكندا وباكستان وتركيا وجمهورية كوريا .

وبحث اللقاء رؤية المجموعة لعملية إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حيث تحدث سفير إيطاليا عن المجموعة مستعرضاً رؤيتها لإصلاح مجلس الأمن الدولي بما يحقق الشفافية والعدالة لجميع أعضاء المنظمة الدولية، مشيراً لنقاط التوافق والخلاف مع المجموعات الدولية الأخرى التي أنشئت لخدمة ذات الغرض.

من جانبه؛ شكر السيد الوكيل سفراء المجموعة على حرصهم على تمليك السودان رؤية وموقف المجموعة تجاه هذه القضية التي باتت تشكل هماً مشتركاً لدول العالم، وأبان أن السودان على ضوء تجربته خلال العقود القليلة الماضية مع مجلس الأمن الدولي صار أكثر قناعةً بأهمية العمل على إصلاح مجلس الأمن الدولي وبقية منظومة الأمم المتحدة؛ والنأي بها عن التسييس واستغلالها لخدمة المصالح القومية لبعض الدول دون غيرها، مؤكداً التزام السودان بالموقف الأفريقي المتمثل في إجماع إيزولين وإجماع سرت .