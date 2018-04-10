وقفة احتجاجية من أسر المعتقلين السياسيين تتطالب بإطلاق سراحهم

نفذت اسر وأصدقاءالمعتقلين السياسيين في معتقلات النظام الفاشي. ومجموعات من الناشطين والمتضامين وقفة احتجاجية قبالة مباني الأمن بالخرطوم عصر اليوم العاشر من أبريل طالبوا فيها باطلاق سراح المعتقلين كافة ورفع المحتجون صور المعتقلين ولافتات تمجد صمودهم وتندد بالاعتقال ومؤسساته . كما قاموا بتوزيع قصاصات ورقيه علي المارة مطالبين فبها برفض الاعتقال ودعوة لإطلاق سراحهم بدون شروط.
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