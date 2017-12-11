وقفة احتجاجية لمعلمي الخرطوم رفضاً لـإذلال المرتبات



02:49 PM December, 11 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – خضر مسعود

نفذ عمال ومعلمو التعليم بمحلية الخرطوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحلية أمس (الأحد) رفضاً لطريقة صرف المرتبات التي تمسك بها معتمد محلية الخرطوم، وقال خلف الله بخيت جيب الله رئيس الهيئة الفرعية للنقابة بالمحلية في تصريح لـ(اليوم التالي) إن الطريقة التي يتم بها صرف المرتبات الآن فيها إذلال للمعلمين، مشيراً إلى تنصل المحلية عن اتفاق سابق مع الهيئة الفرعية بصرف المرتبات للمعلمين والعمال في مواقعهم بالمدارس من خلال طواف من أتيام المحلية عبر تجهيز خزانة لمدارس كل وحدة إدارية، لافتاً إلى أن هناك أعدادا كبيرة من معلمي المحلية لم يصرفوا رواتبهم حتى اليوم، وزاد: هذا الأمر من شأنه تعطيل دولاب العمل، مؤكداً أن الهيئة لن تتخلى عن الدفاع عن حقوق منسوبيها وأن لهم خطوات تصعيدية أخرى يتم الكشف عنها في حينها.