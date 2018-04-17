وقائع جلسة محاكمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا بمحكمة جنايات كوستي اليوم الموافق 17/4/2018

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هيئة دفاع

طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا

بلاغ بالنمرة /730/2017

تحت المواد 130/21/69/77 ق ج 1991

اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر أبريل 2018 سمعت محكمة جنايات كوستي والتي أحليت اليها البلاغ بالنمرة والمواد أعلاه للمتحري في البلاغ النقيب شرطة بدرالدين والذي قدم للمحكمة يومية التحري , لم ترد في يومية التحري أية معلومة تشير من بعيد أو قريب لأي علاقة للطلاب المتهمين في البلاغ المذكور بمقتل الشرطيين في أحداث جامعة بخت الرضا مايو 2017 وفي أقوال المتحري أمام المحكمة ان من أسباب الوفاة الإصابة بطلق ناري وقدم معروضات (عبارة عن سكين وساطور) ولم ينسب معروض لأي من الطلاب المتهمين وأرجات المحكمة مناقشة المتحري لجلسة يوم 23 /4/2018 , يومية التحري المقدمة أمام المحكمة عززت سلامة الموقف القانوني للطلاب المتهمين في البلاغ



هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا

17/4/2018

