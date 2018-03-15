وقائع جلسة محاكمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا المنعقدة في 13/3/2018 (أحداث مايو 2017 )



02:03 AM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

مكتبتى

رابط مختصر



هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا

بلاغ بالنمرة 37/2018 تحت أحكام المواد 130/21و69/77 ق ج91

تكونت هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا والمتعلقة بالاحداث التي صحبت العملية الإنتخابية للطلاب في مايو 2017 وعددهم (15) طالبا, (المتهمون في البلاغ يواجهون عدة تهم من بينها تهمة القتل العمدة وعقوبتها تصل الإعدام) من هيئة محامي دارفور بالتضامن مع هيئة محامي جبال النوبة والتحالف الديمقراطي للمحامين والمستقلين وفي الجلسة الثانية والتي إنعقدت بمحكمة جنايات الدويم العامة يوم الثلاثاء الموافق 13/3/2018 ولغياب المتحري بسبب المرض بدأت المحكمة بسماع المبلغ وهو الملازم شرطة ايمن علم مصطفي والذي أكد في أقواله انه كان ضمن قوة التأمين وأن الطلاب الذين تجمعوا أثناء الاحداث كانوا كثر يتجاوز عددهم الخمسمائة طالب وأنه لم يشاهد مطلقا ولا يعرف أي من الطلاب المتهمين في البلاغ والماثلين أمام المحكمة ولم يشاهدهم لا في مواقع الاحداث (مسرح الجريمة ) ولا في غيرها وأنه لا يعرفهم كما أكد انه شاهد أحد الأشخاص بزي الشرطة ملقيا علي الارض وعلم لاحقا أنه قد توفي وهو لا يعرفه وأنه كلف بالإبلاغ وفتح هذا البلاغ ببتوجيهات من رؤسائه , بعد سماع المبلغ (الملازم شرطة المذكور) رفعت المحكمة الجلسة وحددت جلسة بتاريخ 8/4/2018 للسير وسماع المتحري .

ستوالي الهيئة تلخيص وقائع الدعوي الجنائية ونشرها للجمهور دون التعليق عليها تحقيقا لمبدأ علانية المحاكمة كما وتنتهز هذه الفرصة لتؤكد لاسر الطلاب المتهمين في البلاغ وزملائهم وأولياء أمور الطلاب بجامعة بخت الرضا وغيرهم ولجمهور الشعب السوداني سلامة الموقف القانوني للطلاب المتهمين في البلاغ .



هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا

14/3/2018

