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وقائع جلسة محاكمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا والمنعقدة بتاريخ 23/4/2018

25-04-2018, 00:58 AM

هيئة محامي دارفور
<aهيئة محامي دارفور
تاريخ التسجيل: 08-03-2014
مجموع المشاركات: 112

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وقائع جلسة محاكمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا والمنعقدة بتاريخ 23/4/2018

    00:58 AM April, 24 2018

    سودانيز اون لاين
    هيئة محامي دارفور-
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    هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا
    البلاغ /730/2017
    تحت المواد 130/21/69/77 ق ج 1991
    الأثنين الموافق 23/4/2018 وأصلت محكمة جنايات كوستي إجراءات سماع البلاغ بالنمرة أعلاة بمناقشة المتحري وحددت المحكمة يومي 1و2/5/2018 لإستكمال مناقشة المتحري والسير في الإجراءات ومن خلال مناقشة المتحري تؤكد هيئة الدفاع سلامة الموقف القانوني للطلاب المتهمين وبراءة ساحتهم مما نسب اليهم علما بان الطلاب يواجهون عددا من التهم منها تهمة القتل العمدة وعقوبتها الإعدام .
    هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا
    24/4/2018
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