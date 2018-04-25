وقائع جلسة محاكمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا والمنعقدة بتاريخ 23/4/2018

هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا البلاغ /730/2017 تحت المواد 130/21/69/77 ق ج 1991 الأثنين الموافق 23/4/2018 وأصلت محكمة جنايات كوستي إجراءات سماع البلاغ بالنمرة أعلاة بمناقشة المتحري وحددت المحكمة يومي 1و2/5/2018 لإستكمال مناقشة المتحري والسير في الإجراءات ومن خلال مناقشة المتحري تؤكد هيئة الدفاع سلامة الموقف القانوني للطلاب المتهمين وبراءة ساحتهم مما نسب اليهم علما بان الطلاب يواجهون عددا من التهم منها تهمة القتل العمدة وعقوبتها الإعدام . هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا 24/4/2018
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