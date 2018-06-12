وقائع إجراءات محاكمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا بمحكمة جنايات كوستي

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هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا

متابعات البلاغ بالرقم /730/2017

تحت المواد 130/21/69/77 ق ج 1991

وقائع جلسات الأحد 3/6/2018والأثنين 4/6/2018 والأحد 10/6/2018

• وأصلت محكمة جنايات كوستي إجراءات سماع شهود الإتهام ,في جلسة الأحد 3/6/2018 سمعت المحكمة لسبعة من شهود الإتهام حيث أفاد معظمهم بأنهم لم يروا المتهمين الا في المحكمة وأستغني الإتهام عن شهادة أثنين من شهوده علي الرغم من حضورهما للمحكمة وتأجل سماع بقية شهود الإتهام للجلسة المحددة اليوم التالي الأثنين 4/6/2018 .

• في الجلسة المحددة بتاريح الاثنين الموافق 4/6/2018 لم يحضر الإتهام شهوده فتأجل السماع لجلسة الأحد الموافق 10/6/2018 .

• في الجلسة المنعقدة بتاريخ اليوم الأحد الموافق 10/6/2018 عجز الإتهام عن إحضار بقية الشهود وسمعت المحكمة لشاهد واحد فقط عن الحق الخاص تضاربت أقواله ,طالب الإتهام بتأجيل السماع والإمهال لإحضار شهود لم ترد أسمائهم في اليومية ولا في كشف الشهود الذي قدمه الإتهام للمحكمة وإستجابت المحكمة لطلب الإتهام وحددت جلسة بتاريخ 28/6/2018 لسماع الشهود المقدمين بواسطة النيابة وجلسة بتاريخ 2/7/2018 لإعادة إعلان وسماع شهود ممثل الحق الخاص.

• السلوك غير الجاد وتكرار الإستغتاء عن بعض الشهود عند حضورهم بالفعل إلي المحكمة أدي لتأجيل الجلسات لسماع شهود قد يستغني الإتهام عن شهادتهم لأحقا عند حضورهم الي المحكمة للتأجيل, فإطالة المحاكمة.

هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا

10/6/2018

