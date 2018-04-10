وفد من مجلس اللوردات والصداقة البريطاني يزور جنوب كردفان



00:55 AM April, 09 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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يزور وفد من مجلس اللوردات البريطاني، يوم غد الثلاثاء، ولاية جنوب كردفان، للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان والاوضاع الامنية بالولاية ويرأس وفد مجلس اللوردات البريطاني محمد إلطاف، ويضم في عضويته جرهان نورمان والبارونة جنيفر لويس تونق والبارونة دورين لورنس، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الصداقة السودانية البريطانية.ومن المقرر أن يلتقي الوفد البريطاني، المسؤولين في حكومة ولاية جنوب كردفان وأعيان الإدارة الأهلية، كما يزور بعض المناطق للوقوف على تجربة التعايش السلمي.

