وفد من حزب التحرير/ ولاية السودان يسلم السفارة الأردنية بالخرطوم بيانين صحفيين بشأن اعتقال الأخ/ إس

04:20 PM August, 17 2018 سودانيز اون لاين

حزب التحرير في ولاية السودان-

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قام وفد من حزب التحرير/ ولاية السودان، بإمارة الأستاذ/ ناصر رضا محمد عثمان – رئيس لجنة الاتصالات المركزية، يرافقه الأستاذان: محي الدين بخاري – عضو مجلس الولاية، وإبراهيم عثمان أبو خليل – الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، قام الوفد بتسليم سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالخرطوم بيانين صحفيين؛ الأول صادر من المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن، بعنوان: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾، والآخر صادر من المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا، بعنوان: (إدانة واستنكار للاعتقال التعسفي الظالم للأستاذ إسماعيل الوحواح في الأردن).



وقد وعد سفير الأردن في الخرطوم بإيصال الرسالة إلى بلاده، بعد أن تمت مناقشته حول الاعتقال التعسفي الذي طال الأخ الكريم/ إسماعيل الوحواح (أبو أنس)، وتوضيح أن حزب التحرير إنما يعمل من أجل وحدة الأمة، ونهضتها على أساس الإسلام العظيم، والأصل أن يكرم حامل هذه الدعوة لا أن يُعتقل أو يُهان.



إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير



في ولاية السودان

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بيان صحفي



حادثة غرق التلاميذ، وحقيقة أن هؤلاء الحكام لا يصلحون لشيء!!



في حادثة تدمي القلب، توفي غرقاً 22 تلميذاً وامرأة، صباح أمس الأربعاء، بمحلية البحيرة في ولاية نهر النيل، عندما غرق القارب الذي يقلهم للوصول إلى مدارس كبنة الأساسية على الضفة الأخرى من النهر، وكان القارب يقل حوالي 40 تلميذاً، بينهم مجموعة من الأشقاء، ولم يتم العثور على جثث الغرقى حتى صدور صحف اليوم الخميس. "صحيفة مصادر 16/08/2018م". وفي حادثة مشابهة، في الأول من آب/أغسطس 2018م تهشمت جماجم ثلاث تلميذات بمرحلة الأساس، تحت أنقاض فصل دراسي بمنطقة أمبدة بأم درمان! نسأل الله سبحانه أن يصبر الأسر المكلومة التي فقدت فلذات أكبادها، وأن يجعل ذلك ذخراً وأجراً وشفاعة يوم العرض والحساب، وأن يتقبل الموتى قبولاً حسناً، إنا لله وإنا إليه راجعون.



إن هذه الحوادث تكشف عن مستوى الإهمال، وتضييع المسئولية، الذي يتحلى به من تسموا بالمسئولين في هذا البلد، والذين امتلأت جيوبهم بالجبايات المحرمة؛ من هذه المواعين النهرية العاطلة عن وسائل السلامة، أو تلك المدارس الخاصة، التي لا تصلح حظائر للدواب والأنعام، (ذوات كبد رطب مسئولون عنها)!! ثم لم يوفوا المسئولية حقها.



إن الله سبحانه وتعالى سوف يسأل هؤلاء المسئولين، من أكبرهم إلى أصغرهم، عن هذه الأرواح البريئة لماذا لم يمهدوا لهم الطريق الآمن، ليصلوا إلى مدارسهم، ولماذا لم يهيئوا لهم المدارس بمواصفات آمنة، كما فعلوا لأبنائهم وفلذات أكبادهم!!



أيها الرويبضات النائمون على فراش الوالي:



إن كنتم لا تعرفون ما هي المسئولية؛ مسئولية الرعاية شرعاً، فتلك مصيبة، وإن كنتم تعرفون وأنتم على هذه الحال من التقصير، تبررون تقصيركم بالقضاء والقدر، فإن المصيبة أكبر وأعظم! روى الإمام مسلم، أن رسول الله r قال: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ».



إن دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بإذن الله، سوف تعطي العالم أنموذجاً في معنى دولة الرعاية، وإنه لكائن قريباً بإذن الله، وعندها ستحاسبون على تقصيركم، وتفريطكم في أرواح الأمة ومصالحها. ولتعلمن نبأه بعد حين.



إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير



في ولاية السودان

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تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك



يطيب لنا في حزب التحرير/ ولاية السودان، أن نهنئ الأمة الإسلامية جمعاء، بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الطاعات، وصالح الأعمال، وأن يعيده من قابل في ظل قيادة الأمة الإسلامية للعالم، وإخراجه من ظلمات الرأسمالية وغيرها من أنظمة الجور والعسف إلى نور الإسلام وعدله، يتقدمهم خليفة المسلمين، وأمير المؤمنين وإمامهم، الذي يُتقى به، ويقاتل من ورائه.



يأتي العيد والأمة بلا راعٍ يحميها من كيد الكافرين، وتسلط المنافقين، وقد ازداد ليلها حلكة؛ أشلاء ودماء في كل مكان من العالم الإسلامي؛ ظلم وهضم للحقوق، وتسلط للحكام، وانعدام للرعاية، في ظل دويلات الضرار التي لا ترقب في الأمة إلاً ولا ذمة، والسودان مثال صارخ ينطق واقعه بالظلم وعدم الرعاية، ولا نقول بسوئها، فصفوف الوقود، وانعدام وسائل المواصلات تحدث عن نفسها، بل وصل الأمر إلى قوت الناس، فقد انعدم الخبز، وصار الحصول عليه بشق الأنفس، يقف الناس الساعات الطوال للحصول عليه، ويظهر انعدام المسئولية في انهيار المدارس فوق رؤوس التلميذات، لأنه لا مسئول يهتم بصلاحية المدارس ما دامت تدفع الجباية، ويموت الصغار غرقاً بعبّارات الموت، طلباً للتعليم بالضفة الأخرى من النهر، لأن الدولة لم توفر لهم المدارس في قراهم... كل ذلك وغيره لن يغيره إلا إذا سعينا جميعاً من أجل تغيير واقعنا، بالعمل الجاد، مع العاملين، لاستئناف الحياة الإسلامية، بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، دولة الرعاية، وجالبة الخير، والرحمة، للبشرية كلها.



وكل عام وأنتم بخير



إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير



في ولاية السودان



تنبيه:



ستكون المعايدة في مكتب الحزب بالخرطوم يوم الخميس 12 ذو الحجة 1439هـ ثالث أيام العيد، الموافق 23/08/2018م الساعة الحادية عشرة قبل الظهر |Articles |News |مقالات |بيانات