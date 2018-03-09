وفد من حزب التحرير/ ولاية السودان يسلم السفارة الروسية بالخرطوم بياناً صادراً عن المكتب الإعلامي لح



11:34 PM March, 08 2018 سودانيز اون لاين

حزب التحرير في ولاية السودان-

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سلّم اليوم الخميس 08/03/2018م، وفد من حزب التحرير/ ولاية السودان، بإمارة الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان؛ إبراهيم عثمان أبو خليل، يرافقه الأستاذ/ ناصر رضا – رئيس لجنة الاتصالات المركزية بحزب التحرير/ ولاية السودان، والأستاذ/ عبد الرحمن حسن طه – عضو حزب التحرير، سلّم الوفد للسفارة الروسية بالخرطوم، بياناً باللغات العربية والإنجليزية والروسية، بعنوان: (روسيا هي الإرهابية وليست المسلمة التقية جنات بيسبالوفا!)، صادراً عن المكتب الإعلامي لحزب التحرير في روسيا، حيث فضح البيان الأعمال الإجرامية، التي تقوم بها السلطات الروسية في حق المسلمين، حيث يقبع في سجونهم مئات من المسلمين بسبب مشاركتهم في أعمال حزب التحرير، حيث لفّقت لهم تهم الإرهاب كذباً، استناداً لقرار المحكمة العليا الروسية الاتحادية المخزي، والذي صدر في العام 2003م، حيث أدرجت حزب التحرير ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.



تطبيق هذه "القوانين" أدى إلى اضطهاد مفتوح طال كل مناطق روسيا، ومنها مدينة سانت بطرسبورغ، حيث تم اعتقال العشرات من حملة الدعوة، خلال السنوات القليلة الماضية، وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م قامت الأجهزة الأمنية باعتقال زوجة أحد المعتقلين، والمحكوم عليه بالسجن 12 عاماً، وهو عضو حزب التحرير عيسى رحيموف. زوجة عيسى تنحدر من أصل روسي، أسلمت وغيّرت اسمها من (أللا) إلى جنات بيسبالوفا، وتم اعتقالها بسبب نشاطها في حزب التحرير وألقي بها في السجن حيث يقبع المجرمون. ومن ثم تقرر في شهر كانون الثاني/يناير 2018 تمديد حبس الأخت شهرين آخرين، وأنها ستبقى تقبع في سجون روسيا حتى 16/03/2018م، وهو موعد المحكمة القادمة. يقول الله تعالى: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾.



إن روسيا عدوة للإسلام والمسلمين، وهي أم الإرهاب وأبوه، وراعيته، فهي التي تقتل النساء والأطفال في سوريا، وهي التي تساعد مجرم العصر بشار في قتله لأحرار الشام وحرائرهم عبر البراميل المتفجرة، والغازات السامة، وخير شاهد ودليل على إجرام الروس وإرهابهم، بل ووحشيتهم، ما يحدث هذه الأيام في الغوطة الشرقية، من قتل ودمار، وحرق للمدنيين العزل، والعالم الذي يتشدق بحقوق الإنسان، يرى بلا بصر ولا بصيرة، مشلول الحركة، معقود اللسان، لا يحرك ساكناً تجاه المجازر، التي يندي لها جبين البشرية.



إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان، نناشد كل صاحب نخوة، وكل مسلم غيور على الإسلام والمسلمين، أن يعمل على نصرة المسلمين في روسيا وغيرها، بالعمل الجاد مع حزب التحرير، لاستئناف الحياة الإسلامية، بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لترد كيد روسيا وغيرها من الكافرين، فينقلبوا خاسرين.



v تنبيه: لقد أطلق المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، حملة واسعة بعنوان: (نصرة للأسيرة جنات بيسبالوفا!)، نرجو منكم المشاركة والتفاعل معها بأكبر طاقة ممكنة. صفحة الحملة متجددة على صفحات المكتب الإعلامي المركزي:



http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/50196htmlhttp://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/50196html



إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحريرفي ولاية السودان



