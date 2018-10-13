

08:48 PM October, 13 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



كشف حزب المؤتمر الشعبي، عن لقاء مرتقب بين أمينه العام علي الحاج ، وممثلين لأربعين حزباً مع رئيس الجمهورية المُشير عمر البشير. وقال مسؤول الانتخابات في المؤتمر الشعبي إبراهيم الكناني لـ "باج نيوز" أمس إن د. على الحاج سلم مذكرة تفصيلية تحوي عشرين تعديلاً حول قانون الانتخابات المزمع في (2020) لرئيس البرلمان، وطلب لقاءً مع رئيس الجمهورية رئيس الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني، لافتاً إلى أن اللقاء لم يتم تحديده بعد، لكنه أشار إلى أنه سيكون قريباً.



ويشهد القانون الذي أجازه مجلس الوزراء جدلاً من بعض الأحزاب السياسية، خاصةً بعدما تردد أن البرلمان يعتزم إجازته في دورته الحالية.



وذكر الكناني أن التعديلات في المذكرة التي تسلمها رئيس البرلمان تم النقاش حولها مع أربعين حزباً وتوصلت لنحو عشرين تعديلاً أبرزها انتخاب الوالي مباشرة وتكوين مفوضية مستقلة للانتخابات يتم تعيينها بالتوافق وعزلها عبر إجراءات قضائية على أن يكون الاقتراع والفرز في يوم واحد.



وشملت التعديلات بحسب الكناني تصويت القوات النظامية في مراكز عامة وليست خاصة كما هو في القانون، ولفت إلى أن الوفد بجانب رئاسة علي الحاج يضم رئيس منبر السلام العادل الباشمهندس الطيب مصطفى، وإبراهيم مادبو عن حزب أنا السودان، وبشير آدم رحمة عن المؤتمر الشعبي وحسن عثمان رزق عن حركة الإصلاح الآن.