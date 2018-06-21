وفد الجالية السودانية بلندن يلتقى عمدة كنسنغتون وشيلسي ونواب المجلس



00:24 AM June, 20 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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محمد علي ـ لندن

قام وفد من لجنة الجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن بتلبية دعوة من عمدة بلدية كنسنغتون وشيلسى بمناسبة عيد الفطر المبارك والتقى الوفد بعدد من نواب مجلس البلدية ونواب الداوئر البرلمانية وكانت فرصة لفتح قنوات للتواصل مع الجهات الرسمية والشعبية وتعريفهم بالجالية السودانية.

التقى الوفد أيضا خلال الاحتفال النائبة من أصل سوداني عن حزب المحافظين لمجلس بلدية كنسنغتون وشلسي ولاء بهاء الدين محمد ادريس.

وقد مثل وفد الجالية كل من:

نادر الامين بندا، جدية عثمان، سماح بشرى، آلاء هشام.





