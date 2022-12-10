وفاة طفل واصابة (٣) اخرين بالتسمم عقب تناولهم طعام من (كوشة)

كشف رئيس معسكر عطاش النازحين بولاية جنوب دارفور، الشيخ عبدالرازق جالس، عن وفاة طفل بالمعسكر وإصابة ثلاثة آخرين بالتسمم يوم الاثنين بسبب تناول مواد غذائية من مكب النفايات ( الكوشة ).
وقال عبدالرازق جالس لراديو دبنقا إن الأطفال يضطرون للأكل من أماكن النفايات بسبب عدم توفر الغذاء وعدم صرف المواد الغذائية للنازحين المستحقين في المعسكر. ونبه إلى تزايد معدلات سوء التغذية في المعسكر. وأوضح إن الطفل المتوفي هو محمد هارون (10 سنوات) ، والمصابات سلمى محمدين ( 12 سنة) ، ومحاسن ( 13 سنة) ، اسماء ( 11 سنة) مشيراً إلى أنهم نقلوا الى المستشفى في حالة خطرة
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