وفاة سخص وإصابة (5) بالاسهال المائي الحاد بولاية وسط دارفور

توفي شخص بالاسهال المائي الحاد المشتبه بأنه كوليرا في نيرتتي بولاية وسط دارفور امس بينما استقبل مركز العزل بالمستشفى (5) حالات اصابة جدية قادمة من احياء المدينة ليصل بذلك عدد الحالات المحتجزة بمركز العزل (10) حالات اصابة مشتبه بأنها كوليرا . واعلن نشطاء في العمل الطوعي بمراكز القري في كويلاء و كوريفال و مارا غرب جبل مرة لراديو دبنقا عن وفاة شخص واحد بمركز كويلاء بالمرض يوم السبت في وقت استقبل فيه المراكز الثلاثة في ذات اليوم ( 36 ) حالة اصابة جديدة واوضح ناشط لراديو دبنقا ان جملة الحالات المحتجزة في مراكز القري الثلاثة غرب جبل مرة بلغ حتى امس (77 ) حالة.
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