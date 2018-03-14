وفاة أخرى بالمستشفى نتيجة نزيف حاد ولادة امرأة تحت شجرة بالقضارف بعد تعثُّر إجراءات دخولها المُستشف

06:06 PM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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القضارف: عمار عوض



لقيت امرأة مصرعها بمستشفى النساء والتوليد بالقضارف بعد الولادة إثر نزيف حاد بعد أن فشلت محاولات الأطباء لإنقاذها وتم نقل أكثر من "20" زجاجة دم لها، فيما وضعت امرأة أخرى مولودها تحت شجرة أمام المارة بالطريق القومي بمدخل المدينة بعد تعثر إجراءات دخولها مستشفي القضارف، وأعلنت إدارة المستشفى أنها كونت لجنة تحقيق بشأن الحادثة الأولى والثانية.



وأقر مدير عام مستشفى النساء والتوليد بالقضارف "اختصاصي النساء والتوليد" د. بشير محمد طاهر بري في تصريح صحفي أمس، بوفاة المرأة الأولى داخل غرفة العناية المكثفة، وأوضح أنه تم إحضارها في حالة ولادة طبيعية وبعدها تم نقلها للعناية المكثفة تحت مراقبة اختصاصي النساء والتوليد بعد إصابتها بيرقان مع الحمل، وأكد نقل أكثر من عشرين زجاجة دم لها.



وشدد على أن معظم حالات وفيات الأمهات أثناء الولادة ترجع إلى غياب اختصاصي التخدير، وقال إن المُستشفى تحتاج إلى وجود اختصاصي تخدير وعناية مكثفة، وأوضح أن مستشفى النساء والتوليد وإجراء العمليات القيصرية تتم بواسطة فنيين لعدم وجود اختصاصي تخدير.



فيما أوضح أحد المرافقين للمرأة التي أكملت عملية الولادة تحت شجرة بالطريق القومي بمدخل مدينة القضارف، أنهم حضروا من قرى محلية ريفي وسط القضارف برفقة إحدى القابلات، وقال إنهم ظلوا مُهرولين بين الحوادث وغرفة الولادة ومكاتب التحصيل ما دفعهم إلى مغادرة المستشفى بعد تعثر الإجراءات، وأضاف "لم نستطع الانتظار والمرأة وضعت حملها أمام المارة تحت ظل الشجرة بواسطة القابلة المرافقة لها في منظر مستفز".



ووصف المدير العام لمستشفى القضارف ولادة المرأة تحت ظل شجرة بأنها حادثة فريدة، ونوه إلى ضعف الوعي وسط المرافقين للمرأة وعدم معرفتهم للإجراءات بين الحوادث وغرفة الولادة بجانب عدم التواصل بين الكوادر الطبية، وقال إن إدارة مستشفى النساء والتوليد حاولت إسعافها بعد ولادتها بإرسال قابلة أخرى لإكمال عملية الوضوع، وأضاف "إلا أن أهل المرأة تمسكوا بإكمال الولادة تحت ظلال الشجرة أمام المارة بواسطة القابلة المرافقة لهم".



وأعلن مدير عام مستشفى النساء والتوليد د. بشير محمد طاهر بأنه فرغ من تشكيل لجنة تحقيق حول حادثة وفاة المرأة وولادة الأخرى تحت ظل الشجرة برئاسة المدير الطبي للمستشفى وآخرين.



وطالب حكومة الولاية بتبسيط الإجراءات في مثل هذه الحالات وتوفير اختصاصي تخدير، خاصة في حالات الوضوع الطارئة، وأكد أن مستشفى النساء والتوليد يُجري العمليات القيصرية مجاناً لكل الحالات، وقال إنهم يبذلون جهداً أكبر من طاقتهم في ظل ارتفاع عدد العمليات القيصرية لأكثر من ثلاثين عملية في اليوم، وأكد أنهم طرحوا أهمية وجود اختصاصي تخدير لوزير الصحة والمدير العام للوزارة. |Articles |News |مقالات |بيانات