وفاة أحد المصابين برصاص حراس شركة روسية



07:03 PM March, 05 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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أعلن أصحاب المناجم وفاة الحبوب فرح حامد فجر اليوم الإثنين متأثراً بجراحه، وإستنكر أصحاب المناجم إعتقال الشرطة أكثر من (70) شخصاً بعد أن أطلقت الغاز المسيل للدموع في مواجهة مواطنين متجمهرين في ساحة القرية صباح اليوم الإثنين. وأكد أصحاب المناجم أن عوض إدريس حالته خطرة. وأصاب حراس حراس شركة روسية بوادي السنقير - ولاية نهر النيل- شمالي السودان ستة أشخاص بالرصاص ظهر أمس الأحد.

وإتهم أصحاب المناجم حراس الشركة من الجنود الروس بإصابة المواطنين. وذكروا أن الحارس الروسي ظل يهدد بإطلاق النار على المواطنين المعتصمين أمام مقر الشركة التي جاءت لعمل في مناجمهم.

وذكر أصحاب المناجم بوادي السنقير أنهم ظلوا بلا عمل لأكثر من خمسين يوماً بسبب طردهم من مناجمهم التي يعملون فيها منذ عام 1997. واستنكر أصحاب المناجم طردهم من قبل القوات الحكومية والحراس الروس. وقال صاحب منجم القاضي حسن عيسى (ذهبنا للوالي المرة الأولى، ولبى دعوتنا لزيارة المنطقة، وأكد على كل ما جاء في المذكرات، لكن عندما ذهبنا له أمس قال لنا، إن الشركة ستعمل في المنطقة أبحثوا عن منطقة أخرى أرض الله واسعة). وأضاف عيسى (إن العسكري الروسي الذي أطلق النار على المواطنين كان في منطقة مرتفعة). ووصف حديث الوالي بأنه مستفز وعجل بالإشتباك بين المواطنين وحراس الشركة.

والمصابون هم: حبوب حامد فرح، احمد فرح العبادي، بله بابكر الرضي، الشيخ محمد درويش، عوض ادريس، حمد عبد الله حمد.