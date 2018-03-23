وسط مشاركة سودانية باذخة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزير الثقافة والإعلام يفتتح معرض الرياض ا

07:19 PM March, 23 2018 سودانيز اون لاين

نهلة حسن العوني-

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الرياض : نهلة العوني

عكست رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمعرض الرياض الدولي للكتاب2018 بالعاصمة السعودية الرياض الذي انطلقت فعالياته تحت شعار “الكتاب مستقبل التحول” خلال الفترة 6جمادى الآخرة - 7 رجب 1439هـ 14 - 24 مارس 2018م

بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات

مدى الاهتمام الذي توليه القيادة السعودية للفكر والثقافة باعتبارها رافدا مهما لتعزيز القيم الوطنية والحضارية التي تتميز بها المملكة كقبلة للعرب والمسلمين وإيقونة تشع منها أضواء العلم والمعرفة ومركز ثقل اقتصادي وسياسي مؤثر وفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.

لقد شكلّت مسيرة معرض الرياض الدولي للكتاب الناجحة كأكبر الفعاليات الثقافية في المملكة، والأكثر مبيعاً من بين المعارض العربية، حيث يزور المعـرض سنويا ما يزيد عــن الخمسمـائة الف زائـر وتشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية، ويقدم أكثر من 80 فعالية ثقافية، ويشارك في تنظيمه أكثر من 250 منظم التي امتدت لعدة سنوات علامة بارزة لجهود وزارة الثقافة والإعلام التي تسعى دائما للتحديث والمواكبة وتقديم هذه الفعالية في كل عام بحلة جديدة كما في دورته الحالية اذ ظهر المعرض بهوية جديدة وشعارٍ يتناغم مع رؤية المملكة 2030 الطموحة الهادفة لإعادة البناء بما يتواكب مع المستجدات العالمية وتعزيز العمل الطوعي بإتاحة الفرصة للراغبين في المشاركة

لسد النقص في الإمكانيات البشرية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازم بما يحقق نجاح و استمرارية المعرض

يقام بالتزامن مع المعرض فعاليات ثقافية وندوات أدبية تقام في قاعة خاصة بجانب صالات عرض الكتب ويُعد هذا البرنامج نُخبة من المثقفين السعوديين يتم اختيارهم سنويا من مختلف مناطق المملكة، ويخصص المعرض في كل دورة جناحاً خاصاً بالفعاليات التي تستهدف ثقافة الطفل، كمنبر ثقافي في المجتمع ينمّي الوعي و يربي قارئ المستقبل . حيث قامت بتصميم برنامج متكامل ومثري للطفل وذلك لتشجيع و تدعيم حب الطفل للقراءة و ترك أثر إيجابي لديه نحو الكتب و الكُتّاب مما يجعله يبحث عنها مستقبلاً لتكون جزءاً من حياته . لذا سمحت الوزارة بإقامة مسرحيات مخصصة للطفل للاستماع للحكواتي و ورش عملية لـتعلّم الكتابة و تأليف القصص . وفي هذا الإطار جاءت زيارة جمعية نبع المودة كجمعية ثقافيه اجتماعية و تعليمية سودانية متفردة تهتم بالأطفال وأسرهم الى المعرض ومشاركتهم الفاعلة في جناح الطفل من خلال أنشطة وبرامج من رسم وتلوين وكتابة قصص نالت الإعجاب وتكريم الأطفال بميداليات ذهبيه وشهادات تقديرية ونالت مشاركاتهم المتميزة استحسان المختصين .

وتعليقا على هذه الزيارة أوضح الأستاذ محمود حسب ربه نائب رئيس الجمعية والامين الثقافي بان الزيارة تأتي ضمن أهداف الجمعية كجمعيه ثقافيه اجتماعيه تعنى بالأطفال والمواهب وأسرهم تبني في الأطفال الثقافة والتربية الوطنية مؤكدا إن زيارة المؤسسات الثقافية السعودية مثل معرض الكتاب تعد مرجعا معرفيا وداعما اساسيا لاحتياجاتهم .

وأشار إلى تحقيق نتائج ايجابية بعقد شراكات طوعية مع جهات عدة معنية بالطفولة والثقافة بالمملكة العربية السعودية وتقوي اواصر الصداقه بين الشعبين الشقيقين السوداني والسعودي ،واشار حسب ربه وفي كل عام نشهد التجديد والتطوير في هذه الفعالية من حيث التنظيم والإضافات بانضمام كبرى شركات ودور النشر العربية والعالمية لما أصبح يمثله معرض الكتاب من نجاح متواصل وتحديث مستمر على مختلف المستويات نافذة ومنبر لتبادل الأفكار والمعرفة والحوار الايجابي من خلال ندوات ومحاضرات ورش عمل عل سبيل المثال ورشة بعنوان "إسرار العظماء" وندوة بعنوان "التراث المعرفي" تناولت مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي

وباستعراض عدد وحجم المشاركة يتضح مستوى الاهتمام الكبير الذي يحظى به المعرض من الدول ودور ومؤسسات النشر المحلية والإقليمية والدولية كملتقى معرفي وثقافي وقناة للتواصل والتعارف والتفا كر حول قضايا النشر والتأليف وترسيخ مفاهيم القراءة في الإنسان العربي وبخاصة الشباب والأطفال ويعتبر موسم سنوي للإنتاج الأدبي والفكري في العالم العربي بوجود دور نشر فخيمة. كما شاركت عدد من دور النشر السودانية في معرض الرياض الدولي للكتاب منها مركز قاسم لخدمات المكتبات ودار عزة للنشر ومكتبة الشريف الاكاديمية ودار المصورات للنشر و تميز الجناح بالعديد من الكتب والمؤلفات الثقافية والوطنية لمبدعي حضارتنا من الكتاب والمبدعين الذي حظي بإعجاب كبير من زوار المعرض والتعرف على اصدارات متنوعة من انتاج العالم

لقد منح معالي وزير الثقافة والإعلام تكريمًا خاصًا في حفل افتتاح معرض الكتاب الرياض الدولي2018 لأفضل خمس مبادرات قرائية خدمت القراءة تحفيز للإبداع، وتعزيز لقيمة القراءة، وتشجيع المجتمع على العطاء الثقافي والمعرفي،

ويستضيف المعرض في كل عام دولة كضيف شرف وف يخصص جناحا مميزا لهذه الدولة لتعرض تاريخها وأدبها وإصداراتها لزوار المعرض وأيضا يكون لها نصيب من الفعاليات والندوات الثقافية المصاحبة للمعرض ولضيوف الدورات السابقة وفي هذا العام وقع الاختيار على دولة الامارات العربية كضيف شرف

سلط جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض الضوء على العلاقات التاريخية التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال مساحة تفاعلية غنية بالمكونات البصرية الحديثة والكلاسيكية ووسائل التواصل التقليدية والمتطورة تنظيم عدد من الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والفعاليات وبرامج الأطفال، بما في ذلك الجدارية المشتركة التي ستجمع فنانين من البلدين. |Articles |News |مقالات |بيانات