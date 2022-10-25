وسط انقطاع الإنترنت.. الآلاف يتظاهرون للمطالبة بحكومة مدنية في السودان

ا ف ب – شهدت عدة مدن سودانية الثلاثاء خروج الآلاف في مظاهرات إحياء للذكرى الأولى للانقلاب الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية للقصر الجمهوري في الخرطوم، بينما كرر المحتجون شعارهم الرئيسي “لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين”.
في الذكرى الأولى للانقلاب، خرجت احتجاجات شارك فيها آلاف المتظاهرين في شوارع مدن سودانية عدة الثلاثاء للمطالبة بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من المأزق السياسي والأزمات العديدة في البلاد.
“العسكر إلى الثكنات”، هتف المتظاهرون في الخرطوم وضواحيها حيث قطعت كل الطرق. وقطع الاتصال بالإنترنت بالتزامن مع الاحتجاجات.
فمنذ الصباح الباكر، بدأ الجانبان في التحرك: أقام المتظاهرون متاريس لإبطاء تقدم قوات الأمن التي قامت من جهتها بإغلاق كل الجسور الرابطة بين ضفتي نهر النيل في العاصمة السودانية لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وفي الليلة السابقة، خرجت مواكب تدعو إلى التظاهر في الخرطوم وضواحيها ومدن عدة. واستباقا لذلك، أعلنت ولاية الخرطوم يوم عطلة في جميع الإدارات والمدارس.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 25 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة