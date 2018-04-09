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وزير سابق: الصرف على التعليم والصحة في الميزانية مخجل

09-04-2018, 11:27 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1788

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وزير سابق: الصرف على التعليم والصحة في الميزانية مخجل

    11:27 PM April, 09 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    البرلمان: صابر حامد

    وصف وزير الدولة بوزارة المالية السابق الفاتح علي صديق، الصرف على التعليم والصحة في الموازنة العامة للحكومة بالمخجل، وأشار إلى أن صادرات السودان تبلغ "4" مليارات دولار غالبيتها من الذهب والبترول وصادرات الثروة الحيوانية، بينما تبلغ الواردات "9" مليارات دولار، وقال إن حل مشاكل البلاد رهينة بحل كل مشاكل الزراعة.

    وقال علي صديق خلال حديثه في ورشة استراتيجية خفض الفقر بالبرلمان أمس "الأحد"، إن "36" دولة بينها ثلاثون إفريقية استفادت من اتفاقية "البركس" لخفض الديون، وقال إن دخول الاتفاقية يشترط فيه وضع إستراتيجية لخفض الفقر، وأوضح أن ديون السودان بلغت "52" مليار دولار داعياً إلى ضرورة توزيع نسبة الفقر بصورة أكثر دقة.

    وقال رئيس اللجنة الفنية لإعداد استراتيجية خفض الفقر مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة المالية أن نسبة الفقر بالسودان بلغت "36.1%" في آخر إحصائيات للجهاز المركزي للإحصاء.

    من جانبه أشار الخبير بالبنك الدولي فريد حسن إلى أن هنالك تشوهات ضريبية في النظام الضريبي بالبلاد، وشدّد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وعدم رفع الضرائب، وتابع: "لا يوجد أسوأ من النظام الضريبي في السودان إلا اليمني
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