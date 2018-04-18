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وزير النفط يصف الصحفيين بـقليلي الأدب وطلب لرئيس الوزراء بمحاسبته

18-04-2018, 11:06 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2875

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وزير النفط يصف الصحفيين بـقليلي الأدب وطلب لرئيس الوزراء بمحاسبته

    11:06 PM April, 18 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    رفض وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان التصريح للصحفيين في البرلمان حول ازمة الوقود وقال انتم تتعاملون بـ"قلة أدب" فيما اعتبرت شبكة الصحفيين السودانيين سلوك الوزير خطوة عدائية ووصفت سلوك الوزير بالهمجي والعدائي، مطالبة رئيس الوزراء بمسائلة وزيره حول الحادثة
    وكان عثمان قد اجاب على مسالة مستعجلة امام البرلمان حول ازمة الوقود وبعد الجلسة حاصره صحفيو البرلمان باسئلة رفض الاجابة عليها وقال "لماذا تتعاملون بقلة ادب انا لدى اجتماع في مجلس الوزراء واود اللحاق به ولن اصرح لكم... لماذا تتعاملون بقلة ادب"

    وقال بيان صادر عن شبكة الصحفيين السودانيين قبل قليل ان وزير النفط عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن وجه اساءات بالغة للصحفيين ووصفهم بـ (قليلي الأدب) أثناء خروجه من قاعة البرلمان اليوم ورفضه الإدلاء بأي تصريحات للزملاء حول أزمة الوقود.

    واضاف البيان "تستهجن شبكة الصحفيين وترفض تماماً مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة منه أو من غيره وتطالب الوزير والسلطات المختصة تمليك الحقائق عن أزمة الوقود كاملة إلى الصحافة لتقوم بدورها في كشف الحقائق للمواطني"

    وطالبت الشبكة كافة الصحفيين بمقاطعة كافة أنشطة وزارة النفط حتى اعتذار الوزير عن ما بدر منه.

    الاحداث نيوز
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