وزير العمل: إنشاء جامعات جديدة يعني المزيد من العطالة والبطالة



02:49 PM December, 13 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – أماني خميس

شن أحمد بابكر نهار وزير العمل والإصلاح الإداري هجوما لاذعا على ثورة التعليم العالي، وطالب بإيقاف إنشاء جامعات جديدة، معللا الأمر بأنها تخرج عددا ممن سماهم (بالعطالة والبطالة) يكونون عبئا على الأسر. وشدد نهار على تجويد الأداء بالجامعات الموجودة والاكتفاء بها. وقال الوزير خلال مخاطبته يوم الخدمة بالمجلس الأعلى للتدريب المهني، إن إدارة مكتب تشغيل الخريجين مكتظة بموظفين دون جدوى، مطالبا بإنشاء العديد من مراكز التدريب المهني، ومنوها إلى أن المخرج لن يكون بالشعارات، وتابع قائلا: “محاربة البطالة والتشغيل ليس بالغش ولا الكذب وهذه الحقيقة الصعبة والمرة اتي يجب أن نعترف بها”. من جانبها أشارت الشام محمد حامد وكيل الوزارة إلى أن وزارة العمل رأسمال بشري بمهارات مختلفة تسهم في الاقتصاد السوداني.