وزير السياحة:إعادة فتح الهرم التاسع يمنح السودان بعداً سياحياً ضخماً

08:39 PM April, 25 2018 سودانيز اون لاين

Sudan News Agency-Khartoum-Sudan

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البجراوية 24-4 -2018 (موفد سونا) - أكد الدكتور محمد ابو زيد مصطفي وزير السياحة و الآثار والحياة البرية أن إعادة فتح الهرم التاسع و العثور على قطع أثرية من شأنه منح السودان بعدا سياحيا ضخما و يعزز من حضارته الضاربة في جذور التاريخ.

و توقع وزير السياحة - في مؤتمر صحفي بمنطقة البجراوية عصر اليوم بحضور والي نهر النيل ورئيس البعثة القطرية للأهرامات بالسودان والمنسق العام للمشروع القطري للآثار وجمع من الإعلاميين و المهتمين - توقع ازدهار السياحة بولاية نهر النيل بعد الاكتشاف الضخم، مؤكدا الاجتهاد لترقية السياحة لتدخل في عمق الاقتصاد السوداني، معلنا عن امتداد فترة عمل المشروع القطري بالسودان.

وأشاد دكتور محمد ابو زيد بالعقول السودانية في التنقيب والحفريات وأعمال الترميم، معربا عن فخره و اعتزازه بما تم إنجازه.

وأعلن اللواء حقوقي حاتم الوسيلة والي نهر النيل ؛ عن توفير حماية كافية للأهرامات ومد طريق مسفلت يتفرع من الطريق القومي فضلا عن بناء استراحات بالبجراوية، معلنا عن أن رئيس الجمهورية سيفتتح كلية الآثار والمتاحف بجامعة شندي في الفترة المقبلة.

وأضاف الوالي؛ أنه دخل الهرم ورأى الغرف الثلاث والممر والزخارف والفخار، ووقف على العمل الكبير المنجز، موضحا جهد أفراد وزارة السياحة بالولاية، وأعرب عن شكره وامتنانه للقيادة القطرية.

من جانبه؛ وصف الأستاذ صلاح الدين محمد المنسق العام للمشروع القطري للآثار - وصف الاكتشاف بأنه أحد أكبر المشروعات الأثرية في العالم ، مبينا أن المشروع مبادرة قطرية اكتشفت أكثر من 6 آلاف موقع أثري لم تكن معروفة، وأكد أن ما تم إنجازه في السنوات الثلاث الماضية لم يحدث في تاريخ العالم.

وقدم الدكتور محمد سليمان مدير البعثة القطرية للأهرامات بالسودان شرحا لكيفية إعادة فتح الهرم التاسع، مبينا أنهم اعتمدوا على منشورات العالم الأمريكي جورج برايزر بالتركيز على ثلاثة إهرامات هي: الهرم التاسع و العاشر ورقم 503 .

وأضاف أنهم وجدوا قطعا أثرية بالهرم التاسع بعد إعادة فتحه، تركها العالم الأمريكي جورج برايزر .

وكانت البعثة القطرية لأهرامات السودان قد تمكنت من إعادة فتح غرف دفن الهرم التاسع بمنطقة البجراوية في مارس الماضي الواقعة على عمق 10 أمتار أسفل الهرم يتبع للملك اديخالاماني المعروف باسم تابريك الذي حكم 21 عاما في الفترة من 186 الى 207 قبل الميلاد، ويتكون من ممر و ثلاث غرف حيث واجه فريق العمل صعوبات و تحديات أثناء عملية الحفر ممثلة في الحالة السيئة لجدران الممر المؤدي لغرف الدفن وسقف الغرفة الأولى المنهار جزئيا.

يذكر أن الدكتور محمد سليمان مدير البعثة القطرية للآثار قدم شرحا من داخل الهرم التاسع عن عمليات الحفر واكتشاف القطع الأثرية لوزير السياحة ووالي نهر النيل .

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