وزير الدولة بوزارة الخارجية يطلع علي سير عمل العلاقات الخارجية بالاتحاد الوطني للشباب السوداني

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21-10-2018, 05:57 PM

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وزير الدولة بوزارة الخارجية يطلع علي سير عمل العلاقات الخارجية بالاتحاد الوطني للشباب السوداني

    06:57 PM October, 21 2018

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    *متابعات - الخرطوم*

    *استقبل الاستاذ اسامه فيصل وزير الدوله بوزارة الخارجيه بمكتبه بوزارة الخارجية بالخرطوم وفد الاتحاد الوطني للشباب السوداني بقيادة د ريم الناجي مساعد رئيس الاتحاد وعلي تاج السر مساعد رئيس الاتحاد والأمين العام الفاتح عبادي ورئيس الاتحاد الوطني بالرياض طارق عبد القادر*
    *واكد وزير الدولة اسامة فيصل لدي لقائه بوفد الإتحاد الوطني للشباب السوداني علي اهمية الدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في الدبلوماسية الشعبية، جاء ذلك لدي اطلاعه علي ماتم من عمل في اطار توطيد العلاقات الخارجية بين الاتحاد ومؤسساته النظيرة في دول الجوار..*

    *كما أكد وزير الدولة اسامة فيصل علي أهمية مشاركة الشباب السوداني في المحافل الشبابية الخارجية لإبراز الدور الكبير الذي يقدمه شباب السودان في مجالات العمل الطوعي..*

    *وفي السياق ذاته اكد وزير الدولة اسامة على أهمية الإحاطة بشباب المهجر و التنسيق بينهم وبين سفارات السودان في الدول عبر مكاتب الاتحاد بالخارج، وبارك خطوه الاتحاد بإنشاء فروعه الخارجيه وانطلاقة فرع العاصمة السعوديه الرياض.انتهى*
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