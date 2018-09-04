وزير الخارجية يوضّح أسباب مشاركة السودان في حرب اليمن



07:43 PM September, 04 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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عدن: وكالات



شدد وزير الخارجية، د. الدرديري محمد أحمد، على أن مشاركة السودان في قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، جاءت انطلاقاً من التزامه الجماعي تجاه القضايا العربية، ولإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وقال الدرديري في لقاء مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أمس، إن السودان يدعم مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة عبر الحوار، وعقد جولة جديدة من المفاوضات.

وقال الدرديري إن فترة عمله السابقة بصنعاء ستظل نقطة حية ومضيئة في ذاكرته، وقال إنه لم يشعر خلالها أنه يعمل في مكان مختلف عن بلده، ووصف صنعاء بأنها تُمثل للسودانيين أقرب عاصمة عربية جغرافياً وحضارياً ووجدانياً.