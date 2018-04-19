وزير التجارة: سياسات (المركزي) لترشيد الاستيراد مزعجة

وصف وزير التجارة حاتم السر، "بعض" سياسات وضوابط ترشيد الاستيراد بالـ"مزعجة" للمستوردين، وعاد ليصفها بأنها إجراءات "مؤقتة" لمعالجة بعض الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وتعهد بمعالجتها بأسرع ما يمكن.
وقال السر في تصريحات صحفية محدودة أمس إن الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد مؤخراً اقتضت إجراءات اقتصادية محددة من بنك السودان المركزي، وأشار لحرص الدولة علي ضمان عدم تأثير هذه الإجراءات على خطوات دعم الصناعة المحلية، وشدد على ضرورة استثناء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من أي إجراءات تفادياً لان (ينكشف السوق) وقال: لا نريد أن تطول تلك الإجراءات، مشيراً للاتفاق مع البنك المركزي لتوفير مدخلات الإنتاج بإجراءات ميسرة أو استثناءات للقرارات ووصف موقف انسياب السلع وتوفرها خلال شهر رمضان بالجيد.
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