وزيرة التربية تنفي نيتها التقدم باستقالتها بعد كشف امتحان الشهادة



08:04 PM April, 03 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الهضيبي يس



أكدت وزيرة التربية والتعليم العام آسيا إدريس عدم نيتها التقدم باستقالتها بعد كشف امتحان الكيمياء في الشهادة السودانية.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد أشارت إلى أن بعض أولياء أمور طلاب الشهادة السودانية يتجهون لمقاضاه الوزيرة عقب كشف امتحان مادة الكيمياء وطالبوها بالاستقالة.



وأوضحت آسيا في تصريح لـ(الصيحة) أنها التقت بالنائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء القومي الفريق أول بكري حسن صالح وأطلعته على مسار امتحانات الشهادة السودانية وأوضحت له ملابسات كشف امتحان مادة الكيمياء.



وتوعدت الوزيرة بملاحقة كل من يعمل على بث الشائعات الكاذبة والمضللة بحقها وحق وزارة التربية والتعليم من خلال تحريك إجراءات قانونية بنيابة أمن المعلوماتية.



