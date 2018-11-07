وزاره الصحه الإتحادية ترحب بمبادرة جهاز المغتربين لتوطين العلاج بالداخل..

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07-11-2018, 02:58 PM

جهاز المغتربين
<aجهاز المغتربين
تاريخ التسجيل: 11-03-2014
مجموع المشاركات: 149

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وزاره الصحه الإتحادية ترحب بمبادرة جهاز المغتربين لتوطين العلاج بالداخل..

    02:58 PM November, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    جهاز المغتربين-الخرطوم-السودان
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    أشاد الأستاذ محمد أبوزيد مصطفى وزير الصحة بالشراكات القائمه بين جهاز المغتربين ووزارة الصحه الإتحادية للاستفادة من برنامج نقل المعرفه الذى يرعاه جهاز المغتربين بالتنسيق مع مجلس الخبراء والعلماء بالخارج فى دعم وتطوير القطاع الصحي بالبلاد والإستفادة من الخبراء والكفاءات الصحيه بالخارج جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه السفير كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج والذى قدم لسيادته التصور المبدئي لمبادرة توطين العلاج بالداخل وتقليل النقد الأجنبي المصروف على العلاج بالخارج وتطوير وتشجيع السياحه العلاجيه فى البلاد وتعميق عمليات نقل المعرفه فى القطاع الصحي وتوسيعها بالاستفاده من التقانات الحديثه بإعتبار أن السودان من البلدان الرائدة فى مجال الصحه بما يمتلكه من قدرات وكفاءات فى القطاع الصحي ممثلا فى كليات الطب والمستشفيات وكذلك تزايد عدد خريجي كليات الطب بالبلاد والذى أدى إلى ارتفاع معدل هجره الكوادر الصحيه إلى الخارج مبينا أن مبادرة توطين العلاج بالداخل وعبر مجلس الخبراء والعلماء بالخارج وبالتعاون مع وزاره الصحه الإتحادية من شأنها أن تساعد فى المحافظه على الكوادر الصحيه ودعمها ودورها فى توطين العلاج بالداخل وتعظيم فرص الاستفادة من الكوادر والكفاءات بالخارج لدعم الدراسات العليا والتدريب..
    وفى ختام اللقاء أمن الجانبان على أهمية قيام مؤتمر توطين العلاج بالداخل فى النصف الأول من العام القادم وبمشاركة العديد من الخبراء والكفاءات بالخارج وكذلك الجهات والهيئات والمنظمات ذات الصلة بالداخل..
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