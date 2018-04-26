وزارة تربية القضارف تعاقب (20) من مديري المدارس الثانوي و تخفضهم الى درجة معلم



08:35 PM April, 26 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



أصدرت وزارة التربية والتعليم بالقضارف قرارات بتخفيض 20 من مديري المدراس الثانوية من حاملي الدرجة الأولى إلى معلمين عاديين .ووصف الأستاذ محمد فتح الرحمن الخليفة مدير مدرسة ابايو الثانوية الذي تم تخفيضه إلى معلم في حديث راديو دبنقا وصف القرار بالفساد الإداري وخرقا صريحاً للوائح الخدمة العامة ، اعتبره تصفية للحسابات بسبب الاختلاف في الرأي وقال إنه بمثابة الإحالة للصالح العام .وقال إن المدراء الذين تم تخفيضهم إلى معلمين اقدم درجة من مدير الوزراة ومدير التعليم الثانوي. واوضح انهم امضوا اكثر من 35 عاماً في التعليم و تدرجوا وفقاً لقوانين الخدمة المدنية ، وذكر إنهم تقدموا بتظلم إلى ديوان المظالم والمجلس التشريعي .